100 درصد ناظران پروژه های بخش کشاورزی مازندران بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی بعد از ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش توانمندسازی پیمانکاران و مشاوران بومی مازندران در باشگاه برق ساری افزود: پروژه های عمرانی جهاد کشاورزی استان در مالکیت بخش خصوصی افراد صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی مازندران هیچ گونه بدهی در قالب شرکتهای پیمانکاری در استان نداشته و تمام بدهی های خود را به پیمانکاران پرداخت کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه از اختصاص 86 درصد تولید کشاورزی کشور در مازندران خبر داد و افزود: مازندران به لحاظ شاخص رشد اقتصادی، 7.5 درصد و رتبه دوم را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

عظیمی گفت: 45 درصد از اراضی شالیزاری، مازندران تسطیح و یکپارچه سازی شده است.

وی میزان اعتبارات بخش کشاورزی کشور را 695 هزار میلیارد ریال و مازندران، 55 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود با رایزنیهای صورت گرفته، اعتبارات سازمان جهادکشاورزی مازندران، در سالجاری به 714 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

عظمی گفت: 960 هزار هکتار جنگل، 992 هزار هکتار مرتع و460 هزار اراضی باغی در استان وجود دارد.

مازندران دارای سه میلیون نفر جمعیت است.





