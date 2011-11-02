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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

عظیمی اعلام کرد:

100 درصد ناظران پروژه های بخش کشاورزی مازندران بومی هستند

100 درصد ناظران پروژه های بخش کشاورزی مازندران بومی هستند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران گفت: 100 درصد ناظران پروژه های عمرانی بخش کشاورزی استان بومی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی بعد از ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش توانمندسازی پیمانکاران و مشاوران بومی مازندران در باشگاه برق ساری افزود: پروژه های عمرانی جهاد کشاورزی استان در مالکیت بخش خصوصی افراد صورت می گیرد.
 
وی اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی مازندران هیچ گونه بدهی در قالب شرکتهای پیمانکاری در استان نداشته و تمام بدهی های خود را به پیمانکاران پرداخت کرده است.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه از اختصاص 86 درصد تولید کشاورزی کشور در مازندران خبر داد و افزود: مازندران به لحاظ  شاخص رشد اقتصادی، 7.5 درصد و رتبه دوم را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
 
عظیمی گفت: 45 درصد از اراضی شالیزاری، مازندران تسطیح و یکپارچه سازی شده است.
 
وی میزان اعتبارات بخش کشاورزی کشور را 695 هزار میلیارد ریال و مازندران، 55 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود با رایزنیهای صورت گرفته، اعتبارات سازمان جهادکشاورزی مازندران، در سالجاری به 714 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
 
عظمی گفت: 960 هزار هکتار جنگل، 992 هزار هکتار مرتع و460 هزار اراضی باغی در استان وجود دارد.
 
مازندران دارای سه میلیون نفر جمعیت است.
 

 
کد مطلب 1450905

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