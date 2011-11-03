ده نمکی به سلحشور نامه نوشت

به گزارش خبرنگار مهر، جوابیه ده نمکی به سلحشور، صحبتهای وی در جشنواره مطوعات، کلید خودن فیلم های مهرجویی و سیاوش اسعدی، آغاز اکران یک فیلم، برگزاری جشن کتاب سال سینمای ایران، پیش بینی اسکرین دیلی درباره فیلم "جدایی نادر از سیمین" در اسکار و... از جمله اخبار مهم هفته های اول آبان ماه سال 90 سینمای ایران است.

- در نامه ده نمکی به سلحشور آمده است: مصاحبه که نه قضاوت‌های نا عادلانه شما در یکی از نشریات را خواندم. اتهامات همیشگی شما به این جانب و دیگران به بهانه دفاع از ارزش‌های دفاع مقدس و این‌بار به خاطر مثلا دفاع از دین مبین اسلام و انتقاد از سینما برایم تازگی نداشت.

وی در بخش دیگر این نامه نوشت: ظاهرا سکوت بنده شما را دچار نوعی توهم کرده است. اگر تا به حال چیزی در باره اظهار نظر‌های تند و بی ادبانه شما نگفتم فقط به این دلیل بود که سعی کردم شأن شما به عنوان کارگردان فیلم‌هایی با مضامین دینی حفظ شود. تا مردم بیگناه در نگاهشان به فیلم های شما دچار تحیر نشوند که چرا بعضی‌ها به آنچه در فیلم‌هایشان می‌گویند عمل نمی‌کنند؟ (لمن تقولوون ما لا تفعلون؟!) اما با خواندن حرف‌های جدیدتان درباره خودم و دیگر اهالی سینما به این نتیجه رسیدم که بعد از فعالیت شما در ژانر جنگی و دفاع مقدس این بار فعالیت‌های هنری شما در سینمای تاریخی ـ دینی شما را دچار نوعی توهم معنوی کرده و احساس کرده‌اید که چشم بصیرت پیدا کرده اید و باطن همه را می‌بینید.

ده نکمی در ادامه تاکید کرد: باور کنید شما تکلیف الهی ندارید که هر لحظه هر خبرنگاری با شما تماس می‌گیرد، مصاحبه کنید و شکیات خود را به جای یقینیات، رسانه‌ای کنید. حضرت علی (ع) می‌فرماید: فاصله حق و باطل چهار انگشت است شنیدن و دیدن. شما چگونه به خود حق می‌دهید که با استناد بر شایعات آن هم از موضع دین و انقلاب درباره دیگران اینگونه قضاوت کنید؟! مثلاً همین شایعه دعوت از بازیگر هالیودی، هیچ با خود فکر نکردید سینمای ایران با این اقصاد نحیفش چگونه می‌تواند بازیگر هالیودی با دستمزدهای چند ده میلییارد تومانی را به استخدام خود در آورد و اصل مسئله می‌تواند به خودی خود منتفی باشد؟ و گرفتن این مصاحبه‌ها از شما چیزی جز پوست خربزه انداختن زیر پای شما نیست؟!

وی در پایان اشاره کرد: می دانم بعد از این نامه شما و دوستانتان چه اتهاماتی را نثارم خواهید کرد که فلانی خودش هم خراب شده و از مواضعش عدول کرده، اما این رسم جوانمردی نیست که با همین بضاعت سینما و عوامل و بازیگرانش فیلم بسازیم و آنها در آثار ما ایفای نقش کنند و در حد توانشان دینشان را به کشور و جنگ و...ادا کنند و بنده عافیت طلبانه در برابر بی مهری‌ها از آنها دفاع نکنم.این بازیگران از طرف ضد انقلاب باید فحش بشنوند که چرا در آثار به نفع انقلاب کار می‌کنند و از داخل هم توسط سیاستبازان هنرمند نما محکوم شوند و تهدید شوند و شما هم با کلی گوئی در حق شان کم لطفی کنید؟....

در ادامه این صحبت ها سلحشور طی روزهای گذشته که با بازتاب های مختلفی روبرو بود به جشنواره مطبوعات رفته و باز هم بر سر برخی اعتقادات خود در گفتگویی پا فشاری کرده است. وی در این گفتگو از اعطای مدرک دکترای معادل به وی از سوی وزارت ارشاد خبر داد.

سلحشور در ابتدای گفتگو در خصوص بازتاب صحبت‌هایش درباره حضور بازیگران زن خارجی گفت: مصاحبه‌ای که با یکی از سایت‌ها کردم، قرار بود با من چک شود که نشد. در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری فارس کردم، گفتم بسیاری از دست‌اندرکاران سینما چه زن و چه مرد برای من محترم‌اند، ولی کسانی که ابتذال را در جامعه ترویج می‌دهند و انسان‌های فاسدی هستند، نه از نظر من بلکه از نظر همه مطرودند.

وی افزود: من نزدیک به 30 سال است که می‌گویم سینمای جمهوری اسلامی ایران عضوی از سینمای جهانی است که صهیونیسم آن را بنیانگذاری کرده و در جهت هالیوود و اهداف آمریکا حرکت می‌کند. سینمای ایران را اسلام بنیانگذاری نکرده است. سینمای ایران برخاسته از ارزش‌های اسلام و قرآن نیست. من می‌گویم سینمای ما اسلامی نیست و بنیانگذار سینما کمپانی‌های صهیونیستی هستند که در جهت اهداف خودشان حرکت می‌کنند.

سلحشور در ادامه بیان کرد: من درباره انتشار آن مصاحبه از مومنین و انسان‌های صالح سینما عذرخواهی کردم؛ ضمن اینکه هنوز بدنه آلوده سینما را قابل نقد می‌دانم و بالاخره سینمای ما باید خودش را درست کند. به نظر من سینما، وحی منزل نیست. هر بخشی از سینما که با اعتقادات ما همسو باشد را می‌پذیریم و هر چه که نباشد را رد می‌کنیم.

این تهیه‌کننده و کارگردان سینما و تلویزیون از اعطای مدرک دکترای معادل به وی از سوی وزارت ارشاد در این گفتگو خبر داد و به طنز گفت: من به همه گفتم اگر کسی مرا غیر از حاجی صدا کند، با قندان به سرش می‌زنم.

- خبر خودکشی بازیگر تلویزیون و تئاتر ایران مانند خبرهای درگذشت بازیگران و چهره های هنری در چند سایت منتشر شد. در این خبر آمده بود: این بازیگر که یکی از نقش‌های اصلی سریال "قلب یخی" را بازی می کند پس از مصرف قرص برنج و مسمویت شدید، اقدام به رگ زنی از سه نقطه کرده بود که خوشبختانه با تلاش پزشکان این امر ناکام ماند و شانس زندگی مجدد را یافت. لبته فردای آن روز این خبر تکذیب شد. در اخباری که در ارتباط با کذب بودن این خبر منتشر شد.

- نشریه سینمایی اسکرین‌دیلی از فیلم "جدایی نادر از سیمین" به‌ عنوان یکی از نامزدهای نهایی جایزه بهترین فیلم خارجی جوایز اسکار 2012 نام برد. امسال 63 فیلم از کشورهای مختلف دنیا نمایندگان خود را برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی اسکار هشتاد و چهارم معرفی کرده‌اند که از میان این تعداد، 10 فیلم به‌ عنوان نامزدهای نهایی معرفی خواهند شد.

- فیلم سینمایی "نارنجی پوش" به کارگردانی داریوش مهرجویی کلید خورد. در حالی که فاز مستند این فیلم مدتی است که آغاز شده از روز ششم آبان ماه فیلمبرداری این فیلم با حضور بازیگران اصلی شروع شد. حامد بهداد، لیلا اتمی، میترا حجار، طناز طباطبایی، اردشیر رستمی، فردوس کاویانی، امید روحانی و محمد تقی جعفرپور از بازیگران "نارنجی پوش" هستند.

- همچنین فیلم "جیب بر خیابان جنوبی" دومین کار بلند سینمایی سیاوش اسعدی روز چهارشنبه 10 آبان ماه با حضور مهدی هاشمی کلید خورد. مهدی هاشمی بعد از کلید زدن این پروژه در روز گذشته 10 آبان ماه با آرزوی موفقیت برای این پروژه گفت: خوشحالم در جمع شما و در اولین روز فیلمبرداری فیلم "جیب بر خیابان جنوبی" حضور دارم و این توفیق نصیب من شد.

در این فیلم سینمایی مصطفی زمانی با چهره متفاوت و نزدیک با سلیقه و نگاه خاص سیاوش اسعدی و نورا هاشمی به همراه بهناز جعفری، امیرجعفری، محمود جعفری، هومن برق نورد، افشین سنگچاپ، لیلا بلوکات، علی رضا جعفری و علی اعلایی نقش آفرینان فیلم جدید سیاوش اسعدی هستند. همچنین پیام دهکردی نیز به همراه تعداد دیگری از بازیگران تئاتردر این کار بازی می‌کند.

- سومین جایزه سومین دوره کتاب سال سینمای ایران روز هفتم آبان ماه با حضور محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، مسعود کیمیایی، جمشید ارجمند، محمد علی سجادی، منوچهر شاهسورای و تعدادی از هنرمندان و نویسندگان سینمایی در خانه سینما برگزار شد. دراین مراسم جایزه گردآوری از سوی مریلا زارعی و کمال تبریزی به بهزاد رحیمیان اهدا شد و پس از آن محمدرضا موئینی و غلامرضا موسوی قلم زرین (جایزه ویژه داوری) را به محمد گذرآبادی اهدا کردند. پس از آن با حضور مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، جایزه بهترین ترجمه به فتاح محمدی برای کتاب پیش در آمدی بر فیلم اهدا شد. در پایان این مراسم که اجرای آن برعهده کامران ملکی بود، جایزه بهترین تالیف به شاهپور شهبازی برای کتاب تئوری‌های فیلمنامه در سینمای داستانی اهدا شد. همچنین در این مراسم بزرگداشن پرویز دوایی منتقد و نویسنده سینمای ایران با حضور مسعود کیمیایی و جمشید ارجمند برگزار شد. - اکران عمومی "باغ قرمز" به کارگردانی امیر سمواتی آغاز شد. امین تارخ، شقایق فراهانی، لیلا اوتادی، مرتضی ضرابی، رامین راستاد، نیکی نصیریان و فریدالدین بازیگران فیلم سینمایی "باغ قرمز" هستند. این فیلم روابط انسانی میان داود و مهناز از جنوبی‌ترین نقطه شهر و روابط انسانی دکتر و همسرش از شمالی‌ترین نقطه شهررا روایت می‌‌کند. امیر سمواتی تهیه‌کنندگی فیلم‌های سینمایی "نجوا"، "نفس عمیق"، "کافه ترانزیت" و "مردی که گیلاس هایش را خورد" را برعهده داشته است.

- اصغر شاهوردی با حضور در سرصحنه‌ آخرین فیلم ابراهیم شیبانی لحظاتی از صدای این فیلم را ضبط کرد. همسر این صدابردار حادثه دیده سینما در گفتگویی عنوان کرد:‌ چندی پیش سر صحنه‌ این فیلم حاضر شدیم و اصغر شاهوردی پس از حدود چهار سال پشت دستگاه صدا قرار گرفت و در چند پلان کار صدابرداری را انجام داد. شاهوردی حتی با اشاره به بوم‌من کار، از او می‌خواست میکروفن را بالاتر بگیرد که این حضور در روحیه‌اش تاثیر خیلی مثبتی داشت.



وی با بیان اینکه روحیه‌ شاهوردی بسیار بهتر از گذشته شده است‌، یادآور شد:‌ دوستانش بیشتر از گذشته به او سر می‌زنند و این برایش بسیار خوب است. امروز هم قرار است تعدادی دیگر از دوستانش از جمله ابوالحسن داوودی به دیدار او بیایند. همین که فراموش نشده بسیار خوب است. برادران آقاگلیان هم پیگیر اعزام اصغر به خارج از کشور هستند که اگر از آن طرف جواب مثبت بدهند این کار انجام خواهد شد.



اصغر شاهوردی آبان‌ماه سال 86 پس از بازگشت از لوکیشن فیلم "چراغی در مه" از شمال کشور دچار حادثه‌ رانندگی شد. او صدابرداری فیلم‌هایی چون "اجاره‌نشین‌ها"، "خانه‌ دوست کجاست؟" ،"باشو غریبه کوچک"، "هامون"، "سارا"، "قرمز"، "موج مرده"، "بمانی"، "زیر پوست شهر" و ... را در کارنامه‌ هنری‌اش دارد.