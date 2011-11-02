20 هزار نفر در آذربایجان شرقی برای مشاغل خانگی بخش بازرگانی ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌تراب حسنی در همایش مشاغل خانگی شهرستان اهر، یکی از مشاغل پر متقاضی در بخش بازرگانی را فرش و سایر صنایع کوچک خانگی اعلام کرد و افزود: تاکنون بیش از یک میلیون متر مکعب فرش دست بافت در رجهای مختلف توسط 500 هزار بافنده در سطح استان تولید و به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه شده است.

وی ارزش افزوده فرش را نسبت به سایر تولیدات بسیار بالا اعلام کرد و افزود: ارزش افزوده این کالای غیر نفتی بیشتر از ارزش افزوده نفت بوده و در صنعت فرش بیش از 90 درصد دستمزد و 10 درصد آن مواد اولیه است.

این مسئول گفت: با هماهنگی انجام شده آموزشهای رایگان به فرشبافان در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات خود ارائه می شود.