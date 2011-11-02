درّی: ترجمه اشعار مقاومت مورد حمایت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزیر فر هنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه رسمی دومین کنگره شعر مقاومت بین الملل اسلامی با اشاره به اینکه شعر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دین خود را به انقلاب ادا کرده است، گفت: این ادای دین رسالت سنگینی را بر روی دوش شاعران میگذارد که باید به آن بیش از پیش توجه کرد.

وی ادامه داد: سایر هنرمندان کشور باید از اتفاقی که برای شعر در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد درس بگیرند؛ چون شعر توانست مرزهای کشور را طی کند و ایران و انقلاب اسلامی را به سایر کشورهای جهان نیز معرفی کند.

درّی همچنین افزود: انقلاب اسلامی با گفتگوی قالب موجود در جهان دو قطبی زمان خود مبارزه کرد و زلزله‌ای را در جهان ایجاد کرد که رویدادهای اخیر جهان در واقع پس لرزه‌های آن به شمار می‌آید.

این مقام فرهنگی با اشاره به اینکه شعر را باید به تعبیر مقام معظم رهبری یک ثروت ملی دانست، گفت: شعر نسبت به سایر هنرها بیش از پیش توانسته است مفاهیم انقلاب اسلامی را منتقل کند اما هنوز از آن انتظار می‌رود که بهتر باشد.

وی با اشاره به حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از شاعران فعال در این زمینه، گفت: بسیاری از شاعرانی که برای اولین بار در زمینه مقاومت اسلامی کتابی را گردآوری کرده اند مورد حمایت ما قرار خواهند گرفت و ما با شمارگان بالا آثار آنان را منتشر خواهیم کرد و جدای از آن، آثار منتشر شده در این زمینه را خریداری و به کتابخانه‌های استان‌ها ارسال خواهیم کرد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد تا اشعار این کنگره مورد حمایت و انتشار قرار بگیرد و نیز اشعاری که قابلیت ترجمه را دارا هستند، به سایر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شوند.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تاکید کرد: شاعران مقاومت در سراسر جهان به شدت تشنه صدای شاعران ایران هستند و امیدواریم که بتوانیم هر چه سریعتر شعر مقاومت را از طریق ایران برای آنان عالم‌گیر کنیم.