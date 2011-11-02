ناتو آلت دست آمریکاست/ رفتارهای متناقض حقوق بشری غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، "ابرهارد سند اشنایدر" یک کارشناس علوم سیاسی و رئیس انستیتو تحقیقاتی "جامعه آلمان برای سیاست خارجی" و از اساتید دانشگاه آزاد آلمان در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" درباره جابجایی وزنه های قدرت در دنیا و نزول قدرت اتحادیه اروپا اظهار داشت: حقیقت این است که جابجایی وزنه های قدرتی به خودی خود چیز بدی نیست. در تاریخ این فراز و نشیب ها همواره وجود داشته است. شرایط تنها زمانی بد می شود که به هنگام نزول خطا رخ دهد.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو دهه اول قرن بیست و یک را بعد از وقوع حادثه 11 سپتامبر تا وقوع بحران مالی برای غرب بسیار وحشتناک و افتضاح ارزیابی کرده و اظهار داشت: بسیاری از چیزهایی که ما در بیست سال گذشته به آن اعتقاد داشتیم در این ده سال مورد بی توجهی قرار گرفت. غرب درگیر مسائل آبرویی و دو جنگ شکست خورده شد.

وی افزود: متاسفانه از آن زمان به بعد شرایط هنوز بهبود پیدا نکرده است. ما حالا موج دوم بحران اقتصادی را که از آمریکا شروع شده بود در اروپا تجربه می کنیم. در این میان یک رکود اقتصادی جهانی ایجاد شده است. در یونان و اسپانیا ما علایم یک بحران اجتماعی را می بینیم. اما موج چهارم بحران نیز در راه است و آن بحران ذهنی و روحیه ای می باشد. ما از خود سوال می کنیم که جایگاه اروپا امروز در جهان کجاست؟

اشنایدر در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: سیگنالهای آشکاری در دنیا به وجود آمده که نشانگر آن است که وزنه های سیاسی قدرت به ضرر اروپا در حال جابجا شدن است.مسئله اکنون این است که اروپا چگونه واکنش نشان می دهد؟

وی همچنین تصریح کرد: ما در سالهای اخیر بر اساس الگوهای محدودی کار می کنیم و برای بسیاری مسائل آمادگی نداریم. ما در حالی از بهار عربی صحبت می کنیم که در پاییز 2010 حتی جرات پیشگویی چنین واقعه ای را نداشتیم. اکثرا مسائل کوچکی هستند که حرکت های قدرتمند و ناگهانی را ایجاد کرده و سیاست ما را با چالش های کاملا جدیدی روبرو می کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو بر لزوم هماهنگی اروپا و غرب با کشورهای در حال پیشرفت دنیا از جمله چین و واگذاری مسئولیت های بین المللی به این کشورها تاکید کرده و اظهار داشت: پکن مطمئنا با توجه به قدرت اقتصادی اش در بیست سال آینده به یکی ار بازیگران جهانی تبدیل خواهد شد و ما باید خود را برای این شرایط آماده کنیم.

این کارشناس آلمانی استانداردهای دوگانه غرب در مسائل حقوق بشر را عامل ایجاد فقدان اعتماد خطرناک برای این بلوک دانسته و اظهار داشت: چنین رفتارهایی به ارزشهای غربی آسیب جدی وارد می کند. زمانی که ما برداشت های حقوق بشر غربی را در دیگر کشورها تبلیغ می کنیم، نباید خود گرفتار نقض این قوانین شویم. ما باید اعلام کنیم که چرا ناتو در لیبی مداخله کرد اما در دیگر کشورهای انقلابی عربی این کار را نکرد. ما باید درباره احداث زندانهای ابوغریب و گوانتانامو پاسخگو باشیم. این تناقض گویی ها بی اعتباری غرب را به همراه می آورد.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ایجاد دشمنی با دیگر کشورها اقدامی مفید برای آمریکاست که از طریق آن هزینه های سیاست خارجی خود را توجیه کند. آمریکا با توجه به بودجه های نظامی بالا باید هزینه های بالای تسلیحاتی خود را توجیه کند. ایالات متحده با تضادهایی که با دیگر کشورها ایجاد می کند توجیهی برای این هزینه ها به وجود می آورد. این روزها تروریسم بین المللی و القاعده در نظر آمریکاییها جای خود را به جمهوری خلق چین می دهد.

وی افزود: در برگه های راهبردی پنتاگون ارتش جمهوری خلق چین به عنوان دشمن بعدی آمریکا دیده می شود.

اشنایدر در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه دوران تک قطبی بودن دنیا تمام شده است اظهار داشت: در تمام بحث ها و نگرانیهایی که برای اروپا وجود دارد مطمئنا نگرانی بیشتری برای آمریکا هست.

به گفته این کارشناس آلمانی آمریکاییها دیدگاههای خود را تغییر داده اند و بیشتر نگاه خود را به سمت آسیا و آمریکای لاتین دوخته اند. روابط دو سوی آتلانتیک اهمیت خود را از دست داده است. سیصد سال داشتن ارزشهای مشترک هم کمکی به ما نمی کند. آمریکاییها، اروپا را به عنوان شریک مهمی می بینند زمانی که مسئله تقسیم بارها و مشکلات پیش می آید ، اما در عین حال واشنگتن نمی خواهد که اروپا قدرتمند شود. ناتو به ابزاری تبدیل شده است که آمریکا در مواقع نیاز از آن استفاده می کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: زمانی که توهمات و واقعیات با هم جور در نمی آیند بنابر این ما باید خیالها و توهمات خود را دور بریزیم. ما اروپاییها به جای توجه به این نکته همواره به دنبال توهمات و خیالهای خود هستیم و سعی می کنیم واقعیات را با توهمات و آرزوهای خود منطبق کنیم.