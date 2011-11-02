علت احضار فاطمه رجبی به دادسرا/ احتمال لغو تابعیت کانادایی خاوری

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز چهار شنبه 11آبان ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

فاطمه رجبی به دادسرا احضار شد

فاطمه رجبی به فارس گفت: مهم‌ترین نوشته بنده اعتراض به قیاسی بود که آقای قالیباف در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری با رضاخان انجام داده بود.آقای قالیباف از بنده به دلیل نوشته‌هایم درباره وی شکایت کرده است. قاضی دادسرای ویژه کارکنان دولت بنده را احضار کرد و تفهیم اتهام و بازجویی شدم.

لباس و جوراب های ملکه انگلیس حراج شد!

سایت خبری جهان به نقل از بی بی سی ، نوشت : ملکه الیزابت دوم که همه سازمان ها و نهادهای این کشور منتظر مرگ وی هستند،‌ یکی از "زیرشلواری" های خود را به قیمت ۱۵۵۰۰ دلار در یک حراجی به فروش رساند. همچنین ۲ جفت جوراب ملکه ویکتوریا نیز در این حراجی به فروش رسید که قیمت پرداخت شده برای یک جفت از آن ۷۹۹۰ دلار اعلام شده است. ملکه ویکتوریا از ۱۸۳۷ تا ۱۸۷۶ بر بریتانیا و مستعمراتش سلطنت کرد.

احتمال لغو تابعیت کانادایی خاوری

به گزارش سایت خبری انتخاب موضوع محمود رضا خاوری برای اولین بار در پارلمان کانادا مورد بحث قرار گرفت. سناتور دنیل لنگ گفت: در مورد خاوری باید به این موضوع توجه کرد که او چگونه توانسته است به کانادا به عنوان پناهگاهی ایمن بیاید؟ مقامات امنیتی کانادا اعلام کرده اند که این کشور پیمان و قراردادی در مورد استرداد مجرمین با ایران نبسته است؛ اما شهروندی خاوری می تواند بر اساس قوانین مهاجرت لغو شود.

رویم نمی شود چیزی بگویم؛ جز اینکه متاسفم

علیرضا دهقان رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اتفاقات اخیر در باشگاه پرسپولیس به سایت خبری اعتدال، گفت: من رویم نمی شود چیزی بگویم ؛ جز اینکه متاسفم. آقای نصرتی را از زمانی که بازیکن تیم ملی امید بود می شناختم، نمی دانم چه رخ داد که این رفتار از او سر زد و بسیار متعجبم.

ابقای مطهری وزن حامیان دولت را در مجلس نشان داد

حمید‌رضا کاتوزیان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبر‌آنلاین در پاسخ به اینکه چه تحلیلی از رأی امروز مجلس به ابقای مطهری دارید، گفت: این رأی مشتی نمونه خروار بود و میزان رأی طیف‌های مختلف مجلس را نشان داد . وی تاکید بر اینکه رأی مجلس به علی مطهری نشان‌دهنده میزان وزن حامیان دولت در مجلس است، تصریح کرد: اینها همان کسانی هستند که قصد داشتند مطهری را تنبیه کنند.

بانک مرکزی دو نفر از بدهکاران بانکی را پس از مرگ ممنوع الخروج کرد

جهان نیوز به نقل از محمد حسین سلیمی عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران، نوشت: بانک مرکزی ایران لیستی جدید از بدهکاران بانکی تهیه و برای ممنوع الخروج کردن این افراد اقدام کرده است. جالب این که دو نفر از افرادی که به واسطه حضور در این لیست ممنوع الخروج شده اند پیش از این ها دار فانی را وداع گفته بودند!

نابرابری درآمدی در ایران کمتر از آمریکا، قطر، ترکیه و روسیه

خبرگزاری فارس نوشت : سازمان ملل در گزارش جدید خود ضریب جینی ایران را 38.3 اعلام کرده است که این رقم نسبت به گزارش سال گذشته این سازمان تغییری نداشته است. ایران در میان 131 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه 54 قرار گرفته است. به عبارت دیگر 77 کشور جهان شکاف درآمدی کمتری از ایران دارند. بر اساس این گزارش برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند که از جمله آن ها آمریکا است.

درگیری لفظی اوباما با شاه سعودی

فارس در خبر دیگری آورده : اطلاعات درز کرده از کاخ سفید حاکی است در آخرین جلسه ملک عبدالله پادشاه عربستان و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ، نگرانی اوباما از وضعیت بحرانی عربستان و رفتارهای حاکمان این کشور منجر به درگیری لفظی بین دو طرف شده است. بر اساس اخبار محرمانه ای که اخیراً از کاخ سفید درز کرده ، در آخرین ملاقات ملک عبدالله پادشاه حجاز با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، یک نوع درگیری لفظی بین این دونفر درباره آنچه امروز در سرزمین حجاز رخ می دهد، ایجاد شده که عامل اصلی آن نگرانی اوباما از وضعیت عربستان بوده است.

تولید بطری‌ آب زمزم با درج نام جلاله الله

خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری «عاجل» عربستان نوشت : شرکتی در عربستان سعودی با بی‌توجهی کامل، به تولید بطری‌های آب زمزم حامل برچسبی با نام جلاله الله و پیامبر اکرم(ص) اقدام کرده ‌است. با توزیع باکس‌های آب زمزم در بازار مکه مکرمه، زائران متوجه شدند، بطری‌های آب زمزم با برچسبی حاوی نام ملک عبد«الله» عبدالعزیز و نیز دو حدیث منقول از پیامبر اکرم(ص) درباره نوشیدن آب زمزم است که متأسفانه پس از مصرف بدون توجه به سطل زباله یا در گوشه و کنار خیابان‌ها انداخته می‌شوند. در همین راستا، مسئولان سعودی با انتشار اطلاعیه و نصب آن در خیابان‌های مکه، نسبت به دورانداختن این بطری‌ها هشدار داده و از مصرف‌کنندگان خواسته‌اند، قبل از دورانداختن بطری‌ها، برچسب روی آن را جدا کرده تا از هتک حرمت نام جلاله و نبی اکرم(ص) جلوگیری شود.