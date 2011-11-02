بردباری و انصاف از ابزار مورد نیاز نقد است

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا سنجری در جلسه کرسی آزاداندیشی با موضوع "نقش نقادی و پرسشگری در جامعه" اظهار داشت: در ماهیت نقد اصلاحات وجود دارد، یعنی در پی انتقاد باید اصلاح به وجود آید وگرنه انتقاد تبدیل به انتقام و کینه ورزی می شود.

وی افزود: اگر عرصه نقد در جامعه از بین برود عرصه عمومی از بین می رود و شخصیت مردم خرد می شود.

سنجری گفت: پرسشگری مرحله قبل از نقد است و تا پرسشگری وجود نداشته باشد به مرحله نقد نمی رسیم.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان یادآور شد: بردباری، انصاف و دوری از محافظه کاری و نقدگرایی از ابزار مورد نیاز نقد است.

مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: به حول و قوه الهی توانستیم به مطالبه مقام معظم رهبری که حاکی از برگزاری کرسی های آزاد اندیشی است عمل کنیم و کرسی های آزاد اندیشی را در دانشگاه لرستان برپا کنیم.

احمدی خطاب به دانشجویان افزود: در این کرسی ها از بیان نظرات خود نهراسید به این شرط که نظرات شما بر مبنای اصول باشد.

وی افزود: در دانشگاه لرستان آماده چاپ هر نوع انتقاد اصولی و به جا در مجلات فرهنگی و همه مجلات وابسته به امور فرهنگی هستیم.

مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه لرستان دانشجویان و تشکلهای دانشجویی را به برگزاری و همکاری در برپایی کرسی های آزاداندیشی دعوت کرد.