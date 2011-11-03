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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: آغاز سومین دوره رقابت‌های فوتبال جام ولایت و پیگیری مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه دوازدهم آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با ششم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و سوم نوامبر سال 2011 میلادی.

- سومین دوره مسابقات فوتبال جام ولایت امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:
* پرسپولیس ایران - ناسیونال پاراگوئه، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی

- مرحله انتخابی رقابت‍‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه B:
* قطر - تاجیکستان
* بحرین - اردن
* کویت - بوتان
گروه D:
* امارات - سوریه
* فلسطین - یمن
گروه F:
* ویتنام - میانمار
* کره شمالی - لائوس
گروه G:
* چین - سنگاپور
* استرالیا - ماکائو

- تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان برای برگزاری دیدار با بحرین در مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 11 امروز در زمان رضی آباد شهریار پیگیری می‌شود. 

کد مطلب 1450923

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