به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه الزاهرا 13 آبان را رویدادی مهم و اساسی در انقلاب اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: باید از سه منظر به حادثه 13 آبان پرداخت. 13آبان 58 که در آن دانشجویان پیرو خط امام و رهبری لانه جاسوسی آمریکا را اشغال کردند و به فرموده امام خمینی (ره) انقلابی دوم صورت گرفت.

وی گفت: همچنین می توان به تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه اشاره کرد چرا که امام نیز در همین ماه (13 آبان) توسط رژیم پهلوی به ترکیه تبعید شدند.

به گفته سبحانی نیا تجمع دانشجویان در مقابل درب دانشگاه تهران و حمله رژیم پهلوی به آنان یکی دیگر از رویدادهای مهم در 13 آبان است.

عضو کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها بر مقابله و مبارزه با آمریکا تاکید کرده بودند و این تاکیدات امروز نیز از سوی رهبر فرزانه انقلاب مطرح می شود تصریح کرد: متاسفانه زمانی که از سوی سردمداران آمریکا مواضعی مبنی بر ارتباط با ایران مطرح می شود عده ای در داخل دست و پای خود را گم می کنند که گویی چه اتفاقی افتاده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست خارجی ایران بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت دنبال و پیگیری می شود تاکید کرد: مواضع سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا فقط بر اساس این سه اصل تنظیم می شود ضمن آنکه اظهارات اخیر هیلاری کلینتون وزیرامورخارجه آمریکا نشان داد که وی و سردمداران ایالات متحده آمریکا هیچ شناختی از وضعیت ایران پیدا نکرده اند.

این نماینده مجلس همچنین به قیام وال استریت در آمریکا پرداخت و افزود: وال استریت نام خیابان بزرگی در نیویورک است که در آن ساختمان بورس مستقر شده است و مردم آمریکا به دلیل اعتراض به سیاست های اقتصادی در این خیابان تجمع کرده اندو امروز شاهد آن هستیم که تجمع مردم گسترده شده است و در اکثر کشورهای اروپایی دنبال می شود.

سبحانی نیا افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها را یکی از پیام های قیام وال استریت دانست و خاطرنشان کرد: به خاطر اینکه دولت باراک اوباما نتوانست برنامه ها و شعارهای خود را محقق کند امروز مردم آمریکا به خیابان ها ریخته اند و درخواست های خود را از مسئولین این کشور مطرح کرده اند.

عضو کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی مجلس همچنین بیداری اسلامی در منطقه را نشات گرفته از جایگاه بالا و والای انقلاب اسلامی دانست و افزود: امروز انقلاب مردم در لیبی ، مصر و تونس به پیروزی رسیده است و دیکتاتورها در این کشور ساقط شده اند. بنابراین امیدواریم این بیداری ادامه پیدا کند و به کشورهای دیگر نیز برسد.

وی به استراتژی اخیر آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: استراتژی آمریکا به گونه ای طراحی شده بود که ایران را با کشورهای منطقه درگیر کند به همین جهت موضوع ترور سفیر عربستان در آمریکا مطرح شد. هدف اصلی این استراتژی ایجاد فضای باز برای رژیم صهیونیستی و تنش در منطقه بود تا حداقل بتوانند بدین وسیله ایران را از تحولات منطقه دور نگه دارند.

بنابراین گزارش سبحانی نیا در ادامه این نشست دانشجویی به سئوالات دانشجویان دانشگاه الزهرا پاسخ داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که نقش کدام دستگاه در بیداری اسلامی تاثیرگذار بود افزود: این پروسه ، پروسه طولانی مدتی بود و زمانی که امام خمینی (ره) جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند بیداری اسلامی در منطقه آغاز شد.

وی گفت: نمی توان نقش هیچ دستگاهی را در تبلیغ بیداری اسلامی تاثیر گذار دانست چرا که همواره مواضع مقام معظم رهبری، پیام ایشان در مناسک حچ و مواضعی که رئیس جمهور کشورمان در صحن سازمان ملل مطرح می کنند نقش تاثیرگذار خود را در گفتمان بیداری اسلامی ایفا می کرد و امروز نیز این نقش کماکان دنبال می شود.

سبحانی نیا در ادامه در پاسخ به سئوال یکی دیگر از دانشجویان مبنی بر اینکه آیا سفر وزیرامورخارجه به عربستان به صلاح بود؟ اظهار داشت: مصالح نظام در شورای عالی امنیت ملی مطرح می شود و هیچ مقامی در وزارت امورخارجه تصمیم شخصی خود را اعمال نمی کند به همین جهت جناب آقای صالحی با هماهنگی به عربستان سفر کرده است.

عضو کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی مجلس درباره اینکه قوه مقننه تاکنون چگونه از قیام وال استریت حمایت کرده است اظهار داشت: مجلس فقط در رویدادهای مهم پیامی صادر می کند و در قبال قیام وال استریت نیز پیامی را صادر کرد و در این پیام سیاست های اقتصادی آمریکا محکوم شد ضمن آنکه نمایندگان مجلس در نطق های پیش از دستور خود از بیداری اسلامی و قیام وال استریت سخن می گویند.

وی همچنین تاکید کرد: شک نکنید که دیگر نمی توان بیداری اسلامی را کنترل کرد و این بیداری روز به روز گسترش پیدا خواهد کرد.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس در پاسخ به سئوال دانشجویی در خصوص اینکه چرا رئیس جمهور در پیام تسلیت خود به پادشاه عربستان وی را به نیکی یاد کرد افزود: در عرف بین الملل تعاریفی تعریف شده است و مسئولین کشورها باید بر اساس این تعاریف یا پروتکل ها نامه های خود را به روسای جمهور ارسال کنند و رئیس جمهور ما نیز بر اساس همین تعاریف نامه نگاری کرد. البته معتقدم اگر در این نامه موارد دیگری اضافه می شد که در جهت تبلیغ و تمجید پادشاه عربستان بود آن را به صلاح نمی دانستیم و انتقاد شما دانشجویان را قبول می کردیم ولی در پیام احمدی نژاد فقط عنوان رسمی پادشاه عربستان ذکر شد.

سبحانی نیا با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی در صدد است از تحولات منطقه حمایت کند در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نبود امسال حجاج ما به عربستان سفر نمی کردند گفت: یکی از نگرانی های عربستان حضور حجاج ایرانی در مناسک حج است و شک نکنید که آنها از عدم حضور حجاج ما استقبال می کنند اما حجاج ایرانی همواره نقش تاثیرگذاری ایفا می کنند و می توانند بیداری اسلامی را به گوش حجاج دیگر برسانند.