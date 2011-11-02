استاندار کرمانشاه از شاعر پرآوازه کشور عیادت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه با حضور در منزل این شاعر توانای کشورمان، ضمن آگاهی از روند درمان و سلامت ایشان، شفای عاجل این شاعر اهل بیت را خداوند متعال خواستار شد.

حجت الاسلام محمد آفتابی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، نیز خواستار پیگیری درمان و بهبود سلامتی این شاعر انقلاب و دفاع مقدس شد.

استاد محمد جواد محبت در تاریخ 5 آبان ماه سالجاری بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان امام سجاد(ع) کرمانشاه بستری شد.

وی در دوران ستم شاهی اشعار اعتراضی سروده و پس از انقلاب نیز با زبان گویای شعر به بیان رشادت ها و حماسه سازی های رزمندگان اسلام پرداخت، ‌استاد محبت در آثارش به مضامین اخلاقی و اسلامی پرداخته است.

