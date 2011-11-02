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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

احمدپور اعلام کرد:

دانشگاه مازندران میزبان همایش بین المللی آمایش آموزش عالی ایران شد

دانشگاه مازندران میزبان همایش بین المللی آمایش آموزش عالی ایران شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه مازندران از برگزاری دومین همایش بین‌المللی آمایش آموزش عالی ایران در اردیبهشت ماه سال 91 به میزبانی دانشگاه مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این همایش اظهار داشت: این همایش با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر آمایش و توسعه منطقه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان علمی- فرهنگی یونسکو در ایران، انجمن آموزش پزشکی ایران و مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری اتحادیه همکاری‌های کشورهای حاشیه اقیانوس هند برگزار خواهد شد.

وی افزود: مطالعات نظری آمایش آموزش عالی، تجارب بین‌المللی آمایش آموزش عالی، ارزیابی تجربه آمایش آموزش عالی ایران و مطالعات کاربردی آمایش آموزش عالی ایران از محورهای دومین همایش آموزش عالی ایران است.
 
دانشگاه مازندران، یکی از قطب های آموزش عالی کشور است.

کد مطلب 1450932

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