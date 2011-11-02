دانشگاه مازندران میزبان همایش بین المللی آمایش آموزش عالی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این همایش اظهار داشت: این همایش با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر آمایش و توسعه منطقهای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان علمی- فرهنگی یونسکو در ایران، انجمن آموزش پزشکی ایران و مرکز منطقهای علوم و فناوری اتحادیه همکاریهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند برگزار خواهد شد.
وی افزود: مطالعات نظری آمایش آموزش عالی، تجارب بینالمللی آمایش آموزش عالی، ارزیابی تجربه آمایش آموزش عالی ایران و مطالعات کاربردی آمایش آموزش عالی ایران از محورهای دومین همایش آموزش عالی ایران است.
دانشگاه مازندران، یکی از قطب های آموزش عالی کشور است.
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