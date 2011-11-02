آخرین وضعیت اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال/ وصول جریمه ها افزایش یافت

علی کفاشیان در حاشیه سفر به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار کارشناسی اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال تمام شده و اساسنامه اصلاح شده نیز نوشته شده است.

وی ادامه داد: ما هفته آینده اساسنامه را برای گروه 13 نفره که مجمع عمومی فدراسیون تعیین کرده است ارسال خواهیم کرد تا اگر نظری دارند نظرات خود را دوباره مطرح کنند و اگر نظری نبود جلسه را تشکیل و زمینه تصویب اساسنامه را فراهم کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در نهایت مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال تشکیل و در صورتیکه اساسنامه تصویب شد بر اساس اساسنامه جدید مجمع بعدی را برای انتخابات تشکیل می دهیم.

کفاشیان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد روند وصول جریمه های کمیته انضباطی، گفت: ما به کمیته مسابقات و لیگ دستور داده ایم که اگر باشگاهی و یا ورزشکاری جریمه ها را پرداخت نکند از حضورش در مسابقات جلوگیری شود.

وی ادامه داد: با ابلاغ این دستور روند وصول جریمه ها خیلی خوب شده و روند صعودی به خود گرفته است.

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مزایای این امر گفت: نخست اینکه بازیکنان می فهمند که کار جدی است و باید جریمه ها را پرداخت کنند و دیگر به سمت بی انضباطی نمی روند و دوم اینکه از محل این جریمه ها می توانیم به باشگاهها کمک کنیم تا کار فرهنگی انجام دهند.

کفاشیان با تاکید بر اینکه جریمه های کمیته انضباطی باید وصول شود، یادآور شد: میزان وصول جریمه ها در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش یافته و این افزایش به خاطر سخت گیری هایی بوده که انجام شده است.