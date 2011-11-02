حمایت از بخش تولید در فارس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا دستغیب (فخرالدین) در بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بر حمایت از بخش تولید و صنعت به منظور ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی استان فارس تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ویژه بخش صنعت در اقتصاد کشور اظهار داشت: تعامل و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های مربوط برای حل مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی در استان فارس ضروری است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز با بیان اینکه حل بسیاری از مشکلات مربوط به سایر دستگاههای اجرایی است، گفت: شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز هرگونه حمایتی که در چارچوب قانون باشد انجام خواهد داد.

هاشمی افزود: اگر دستگاههای اجرایی به تعهدات خود در قبال بخش صنعت استان عمل کنند بخش زیادی از مشکلات صنعتگران حل می شود که در این زمینه در دو سال اخیر شاهد ایجاد تعامل مناسب در استان هستیم که امید است با تداوم این حمایتها مشکلات صنعتگران به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور محسوب می شود، گفت: هم اکنون در این شهرک صنعتی770 واحد صنعتی با اشتغال 11 هزار نفر مشغول به فعالیت است که 56 درصد از واحدهای صنعتی، 75درصد واحدهای در حال ساخت و ساز و 57 درصد اشتغال موجود در شهرکهای صنعتی فارس در این شهرک مستقر است.

هاشمی افزود: باتوجه به اهمیت و موقعیت ویژه شهرک صنعتی بزرگ شیراز در دو سال گذشته شاهد توسعه کیفی در این شهرک هستیم تا این شهرک که یکی از قطبهای صنعتی استان محسوب می شود با مشکل کمتری مواجه شود