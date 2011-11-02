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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

در حاشیه اجلاس استانبول/

صالحی و زرداری بر بهره گیری از ظرفیتهای منطقه ای برای ثبات تأکید کردند

صالحی و زرداری بر بهره گیری از ظرفیتهای منطقه ای برای ثبات تأکید کردند

وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهور پاکستان ضمن مرور آخرین تحولات روابط دوجانبه، موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و گفتگو قرار داده و بر ضرورت برقراری صلح، ثبات و آرامش در افغانستان و لزوم بهره گیری از ظرفیتهای منطقه ای در این راستا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی که برای شرکت در نشست امنیتی افغانستان با عنوان"افغانستان، امنیت و همکاری در قلب آسیا" به استانبول سفر کرده است پیش از ظهر روز چهارشنبه با رئیس جمهور پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن مرور بر آخرین تحولات روابط دو جانبه، موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و گفتگو قرار داده و بر ضرورت برقراری صلح، ثبات و آرامش در افغانستان و لزوم بهره گیری از ظرفیتهای منطقه ای در این راستا تأکید کردند.

ضرورت برگزاری نشستهای سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان از دیگر موضوعات مورد گفتگوی صالحی و آصف علی زرداری بود که مورد تأکید طرفین قرار گرفت.
 

کد مطلب 1450948

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