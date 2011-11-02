کلاسهای ابتدایی هوشمند البرز با حضور معاون آموزشی ابتدایی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه کلاسهای ابتدایی هوشمند استان البرز بعد از ظهر چهارشنبه با حضور فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از مسئولان ذیربط استان البرز نیز حضور داشتند و از چند کلاس هوشمند که معلمان در آنها به تدریس مشغول بودند، بازدید کردند.

حضور در کلاس درس قرآن، بخشی از برنامه ها در این زمینه بود ضمن اینکه این مسئولان با حضور در کلاسها از نزدیک با تدریس به کمک روشهای هوشمند آشنا شدند.

راه اندازی سیستم جدید حضور و غیاب در مدارس از دیگر فعالیتهای صورت گرفته است و مسئولان با این سیستم نیز آشنا شدند.

هوشمندسازی کلاسها تاثیر فراوانی در افزایش کمی و کیفی یادگیری دارد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این مراسم گفت: هوشمندسازی کلاسها و استفاده از روشهای جدید آموزشی اهمیت و تاثیر فراوانی در افزایش کمی و کیفی یادگیری دارد.

فاطمه قربان افزود: هوشمندسازی کلاسها کمک می کند تا دانش آموزان بتوانند در یادگیری مطالب از روشهای جدید استفاده کنند که این امر تاثیرات مطلوبی به دنبال دارد.

900 کلاس مقطع ابتدایی در البرز هوشمند شدند و این امر به ارتقای سطح فعالیتهای آموزشی کمک می کند.