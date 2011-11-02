دخالتهای آمریکا مصداق تروریسم دولتی است/ سپاه قدس از افتخارات نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی سخن برخی از نمایندگان کنگره آمریکا در برنامهریزی برای ترور برخی مسئولان سپاه پاسداران را آخرین نمونه از تلاشهای آمریکا در انجام اقدامات تروریستی و تناقض آشکار میان حرف و عمل دولتمردان این کشور در بحث رعایت حقوقبشر برشمرد.
آیت الله لاریجانی با اشاره به اینکه کشورهای غربی تلاش بسیار زیادی کردهاند تا خودشان را به عنوان مدعیان حقوق بشر در دنیا نشان بدهند گفت: همه این تلاشهای مذبوحانه در حالی است که همه میدانند این کشورها در همه جای دنیا دستشان به خون بیگناهان آلوده است.
رئیس قوه قضاییه سپس به نمونههایی از اقدامات آمریکا در حمله به کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: آمریکا به کشور و ملت مظلوم عراق به بهانه یافتن سلاحهای کشتار جمعی حمله کرد اما بعدها خودشان اعتراف کردند که چنین سلاحهایی در کار نبوده است.
آیتالله لاریجانی جنایتهای آمریکا در زندان ابوغریب، افغانستان و فلسطین را نیز یادآور شد و گفت: همه دیدند که آمریکا با احداث زندان ابوغریب چگونه خون افراد بیگناه و حتی زنان و فرزندان بیگناه را ریخت و یا در تصاویر ارسالی از افغانستان مشخص است که اینها چه کردهاند و چه حملاتی را به افراد بیگناه روا داشتند و چگونه به بهانه طالبان و یا القاعده انسانها را به خاک و خون کشیدند.
آیت الله لاریجانی جنایات صهیونیستها در غزه را با حمایتهای آمریکا دانست و تأکید کرد: با این سابقه بسیار نادرست و ناشایست، سران آمریکا باز ادعای حقوق بشر میکنند و حقوقبشر را به عنوان ابزاری سیاسی علیه کشور ما و هر کشوری که نمیپسندند، به کار میگیرند؛ اما با توجه به فجایعی که آمریکا و سایر کشورهای غربی در طول سالیان متوالی ایجاد کرده و در جنایاتی که علیه بشریت دارند ادعاهای مضحک حقوق بشری آنها برای ما بحث جدیدی نیست اما وقاحت آنان به حدی رسیده است که در کشوری که مدعی حقوق بشر است؛ نماینده کنگرهاش پیشنهاد میکند که مسئول سپاه قدس ایران را باید ترور کنیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: اینهایی که مدعی جنگ با تروریسم هستند و به افغانستان به بهانه جنگ با تروریسم لشگرکشی کردند، در رسمیترین نهاد کشور خود این گونه تهدید میکنند، آیا این سخن به جز «تروریسم دولتی» معنای دیگری دارد؟
رئیس قوه قضاییه اعترافات «عبدالمالک ریگی» درباره ارتباط با آمریکا و چگونگی حمایت این کشور از جنایتهای گروهک وی را یکی دیگر از نمونههای آشکار تروریسم دولتی آمریکا برشمرد و گفت: اینک سران تروریسم دولتی کار را به جایی رساندهاند که آشکارا از ترور افراد سخن میگویند و آن را رسانهای هم میکنند.
آیتالله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه فعالیتهای سپاه پاسداران بر اساس اساسنامهاش کاملاً آشکار، روشن و غیر مخفیانه است گفت: سپاه قدس بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور ماست. سپاه پاسداران اساسنامه روشنی دارد و اهداف آن نیز آشکار است، همانگونه که اهداف نظام ما در دفاع از مظلومان دنیا نیز از ابتدای انقلاب آشکار بوده؛ و در سی سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با صدای رسا از ملت مظلوم فلسطین حمایت کرده است اما این یک حمایت ارزشی است و بحث مداخله کردن در کشورهای دیگر نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما نه تنها در کشورهای برادر مثل عراق و افغانستان بنای مداخله نداریم بلکه در کشورهای دیگر هم همینطور است چرا که بحث استقلال کشورها یک مسئله پذیرفته شده از ناحیه جمهوری اسلامی است اما اینها ربطی به اصل ارزشی بودن یک نهاد ندارد.
آیت الله لاریجانی افزود: جمهوری اسلامی از اول بنایش بر این است که از حاکمیت ارزشها در دنیا حمایت کند و سپاه پاسداران، دارای اساسنامه مشخص ارزشی است و ما سپاه قدس را از افتخارات نظام میدانیم.
آیت الله لاریجانی درخصوص نگرانی آمریکا و کشورهای غربی از حمایتهای معنوی و واقعی کشور ما نسبت به مظلومان اظهار داشت: چطور میشود از ملت فلسطین در حالی که یک عده مظلوم در مقابل جنایات رژیم اشغالگر قدس با آن همه امکانات مادی که این کشورها برایش ایجاد کردهاند حمایت نکرد. ما معتقدیم نه تنها ایران که باید همه مسلمانان از فلسطین حمایت کنند.
آیت الله لاریجانی افزود: آمریکاییها بالاخره اینچنین دست خودشان را رو کردهاند و آشکارا و در رفتاری بسیار عجیب در یک نهاد رسمی کشورشان، پیشنهاد ترور را مطرح میکنند!
رئیس قوه قضاییه به حماسه 13 آبان نیز اشاره کرد و گفت: روز 13 آبان روز شکستن هیمنه استکبار جهانی از سوی عدهای جوان پاک باخته است. کشوری که سالیان سال در زیر یوغ استکبار آمریکایی بود با انقلاب مردم عزیزمان و با راهنماییها و رهبریهای پیامبر گونه امام امت (ره) به پا خاست. چون از همان روز اول آمریکاییها بنای دخالت در کشور ما داشتند تا این انقلاب را از طریق لیبرالها و یا از طریق کودتا مصادره کنند اما مردم انقلابی و هوشیار ما تحمل این دخالتها را نداشت و حماسه 13 آبان شکل گرفت.
آیت الله لاریجانی افزود: ممکن است گاهی تصور شود که تسخیر لانه جاسوسی آمریکا کاری خلاف عرف دیپلماتیک بوده، ولی باطن قضیه این بود در حالی که آمریکاییها در این کشور بعد از سالیان سال هنوز هم مشغول فتنهانگیزی بودند؛ این حرکت انقلابی انجام پذیرفت کما اینکه هنوز نیز به دنبال همین فتنهها هستند.
وی تأکید کرد: آمریکاییها باید بدانند که دنیا به طرف آزادی پیش میرود و آزادی چیزی نیست که تنها آمریکاییها آن را تعریف کنند. آزادی همان است که مردم با صرافت طبعشان و با فطرت حقیقیشان در مییابند و حقوق بشر نیز چیزی نیست که آمریکاییها آن را دیکته کنند، حقوق بشر همان است که مردم با باطن حق طلبی و صرافت فطری خود به دنبال آن هستند.
رئیس قوه قضاییه بار دیگر به وقایع اعتراضی آمریکا اشاره کرد و گفت: در قلب خود آمریکا هم ظلم ستیزی شروع شده است. مردم در هر کجای دنیا باشند میفهمند که حق چیست و چه چیزی ظلم است در واقع انقلاب 99 درصد مقابل یک درصد مصداقی از همین مسئله است و وقتی برخی شهروندان آمریکایی در مقابل این پرسش که حقیقت این بیداری آمریکایی چیست؛ میگویند این رخدادها انقلاب آمریکایی است؛ باید دانست که بساط ظلم ولو در کشوری با تمام ادعاهای دروغین نسبت به آزادی ماندنی نیست.
آیت الله لاریجانی با اشاره به آیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین تأکید کرد: تمام وقایع اخیر و حرکت اسلامی و جنبشهای بیداری و انقلابهای صورت گرفته نشان از حرکت بشر به طرف یک همدلی و وحدت در معتقدات و ارزشهای مردمی است و همه میدانند که وعده الهی به هرحال محقق میشود و امیدواریم هرچه زودتر چنین شود.
وی درابتدای جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت هفتم ذیالحجه مصادف با وفات امام محمد باقر سلام ا... علیه گفت: حضرت امام محمد باقر (ع) از جمله ائمهای هستند که تقدیرشان بر این قرار گرفته بود که معارف عظیم الهی را در میان همه بشر منتشر سازند.
رئیس قوه قضاییه به فرا رسیدن ایام عرفه و نیز عید قربان و غدیر نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این ایام از ایامی است که نفحات خاصی را برای همه پیروان حق در بردارد و امیدواریم همه مسلمانان و خصوصاً پیروان ائمه اطهار (س) بتوانند از نفحات این ایام بهرهمند باشند و بهرهای برای همه عمرشان برگیرند.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه معارف منتشر شده از سوی ائمه علیهم السلام عمیق و برای هر کسی قابل دسترسی نیست، افزود: ائمه اطهار (ع) همانگونه که در امر تکوین واسطه بین حق و خلق بودند در پراکندن و بسط معارف الهی نیز در واقع در بالاترین نقطه هستی ایستاده بودند و معارفی را برای بشر گشودند که در هیچ جای دیگری قابل دسترسی نبود.
رئیس قوه قضاییه همچنین به ادعیه به جا مانده از ائمه اشاره کرد و گفت: بخشی از معارف ائمه (ع) در ادعیهها است، هر چند ادعیه در همه عوالم دینی و حتی در ادیان دیگر وجود دارد اما ادعیهای که ائمه اطهار برای شیعیان و بلکه برای همه مسلمانان گرد آوردند ادعیهای مملو از معارف توحیدی و معارفی است که شاید به این خلوص و به این زبان در جای دیگری یافت نشود.
آیت الله آملی لاریجانی به دعای عرفه امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: در سرتاسر این دعا توحید، انابه، استغفار و برگشت به سوی حق تعالی موج میزند. در روایتی نقل شده است که حضرت ابا عبدا... در روز عرفه بعد از ثناء و حمد طولانی حق تعالی در حالیکه اشک از دیدگان مبارکش جاری بود می فرمود: اللهم اجعلنی اخشاک کانی اراک و اسعدنی بتقواک و لا تشقنی بمعصیتک.
رئیس قوه قضاییه افزود: دعای عرفه دعایی بسیار عظیم و هدیهای به کل عالم بشریت است و همانگونه که بزرگانی همچون سیدبن طاووس آوردهاند هر فقره این دعا بخشی از معارف توحیدی است.
آیت الله آملی لاریجانی به این فراز از دعای عرفه «و انت الذی لا اله غیرک تعرّفت لکل شیء فما جهلک شیء و انت الذی تعرّفت اِلیَّ فی کل شیء فرایتک ظاهراً فی کل شیء و انت الظاهر لکل شیء» اشاره کرد و افزود: آیا عرفانی بالاتر از این میشود پیدا کرد؟ این دعا حقتعالی را ظاهر در هر شیء میداند و به شیعیان و مسلمانان تعلیم میدهد که حق تعالی را در هر شیای ظاهر ببیند. این مسئله معرفت بسیار بلندی است که البته به زبانهای دیگر و در ادعیه دیگر هم آمده ولی در این دعای عظیم اینطور تعابیر یکجا جمع است و امیدواریم که همه ما در این ایام خاص دعا با داشتن چنین منابع و گنجینههای غنی معرفتی بتوانیم توشهای برای خودمان و برای همه زندگیمان برگیریم.
شایان ذکر است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی سیاستهای کلی نظام اداری که ازسوی مقام معظم رهبری در 26 بند ابلاغ شده مورد بررسی اعضا قرار گرفت و راههای عملیاتی شدن آنها در قوه قضاییه بررسی و اتخاذ تصمیم شد.
در این جلسه همچنین مقرر شد در برنامه پنج ساله سوم قوه قضاییه موارد ابلاغ شده در سیاستهای کلی نظام اداری به صورت اجرایی در قوه قضاییه لحاظ شود.
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