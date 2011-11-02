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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

تئاتر مددجویان شیراز در جشنواره تئاتر زندانهای کشور اول شد

تئاتر مددجویان شیراز در جشنواره تئاتر زندانهای کشور اول شد

شیراز - خبرگزاری مهر: تئاتر مددجویان زندان مرکزی شیراز به نمایندگی از زندانهای فارس در جشنوراه تئاتر مددجویان زندانهای کشور در کرمانشاه مقام اول را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"جمعه تعطیل نیست" به کارگردانی و نویسندگی مددجو فرامرز، از زندان مرکزی شیراز در نویسندگی، بازیگری و کارگردانی در بین تئاتر زندانهای سراسر کشور مقام اول را کسب کرد.

این نمایش با موضوع دفاع مقدس اجرا شد و حکایت درد دل جانبازان دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.

نمایش"جمعه تعطیل نیست" همچنین به مدت دو هفته در مجموعه تئاتر شهر تهران با بازیگری مددجویان فرامرز. ک و پژمان. ح به روی صحنه می رود.

این نمایش همچنین به جشنوراه بین المللی فجر نیز راه یافت.

این نمایش را سیروس مهبودی از هنرمندان شیراز مربیگری کرده و نمایش برگزیده استانی است که در بین تئاتر زندانهای استان که در اسفندماه سال گذشته در شیراز برگزار شد نیز مقام اول را به دست آورد.

کد مطلب 1450955

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