تئاتر مددجویان شیراز در جشنواره تئاتر زندانهای کشور اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"جمعه تعطیل نیست" به کارگردانی و نویسندگی مددجو فرامرز، از زندان مرکزی شیراز در نویسندگی، بازیگری و کارگردانی در بین تئاتر زندانهای سراسر کشور مقام اول را کسب کرد.

این نمایش با موضوع دفاع مقدس اجرا شد و حکایت درد دل جانبازان دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.

نمایش"جمعه تعطیل نیست" همچنین به مدت دو هفته در مجموعه تئاتر شهر تهران با بازیگری مددجویان فرامرز. ک و پژمان. ح به روی صحنه می رود.

این نمایش همچنین به جشنوراه بین المللی فجر نیز راه یافت.

این نمایش را سیروس مهبودی از هنرمندان شیراز مربیگری کرده و نمایش برگزیده استانی است که در بین تئاتر زندانهای استان که در اسفندماه سال گذشته در شیراز برگزار شد نیز مقام اول را به دست آورد.