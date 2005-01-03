هيچ محروميتي به من ابلاغ نشده است / هفت استقلالي ديگررا هم به كميته انضباطي مي برم

به گزارش خبرنگار"مهر" رضا عنايتي مهاجم تيم فوتبال استقلال افزود : حاضرم با حضور دركميته انضباطي از مسائلي كه از داور مسابقه ديدم دفاع كنم . من تنها واقعيت را بيان كردم و علاوه بر من 7 استقلالي ديگر هم شاهد اظهارات قهرماني بودند و اگر قرار باشد در كميته انضباطي حاضر باشيم هر 7 نفرمان به كميته انضباطي خواهيم رفت .

وي در مورد زمان حضورش در كميته انضباطي تصريح كرد : هنوزهيچ گونه احضاريه اي را دريافت نكرده ام ولي آماده ام تا هر زمان كه قانون مشخص كرد از خود دفاع كنم .

عنايتي درمورد احتمال حضورش در ديدار برابر استقلال اهواز تاكيد كرد : تصورنمي كنم از اين بازي محروم باشم چرا كه تاكنون هيچ ابلاغيه اي در اين زمينه به باشگاه ارسال نشده است .

مهاجم استقلال همچنين درباره ديدار با استقلال اهواز تصريح كرد : با توجه به اتفاقاتي كه فصل گذشته رخ داد اين بازي حساسيت هاي زيادي پيدا كرده ولي تمام تلاش ما پيروزي در اين ديدار است تا انتقام شكست تلخ فصل گذشته را از اين تيم بگيريم .