تکمیل هوشمندسازی کلاسهای ابتدایی در البرز نیازمند تامین اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کلاسهای ابتدایی هوشمند در استان البرز افزود: در استان البرز پنج هزار کلاس در مقطع ابتدایی داریم که از این تعداد، 900 مدرسه هوشمند شده اند.

وی ادامه داد: به این ترتیب می توان گفت که بخش قابل توجهی از کلاسهای مقطع ابتدایی در استان البرز هوشمند شده اند و تلاش شده که هر مدرسه، حداقل یک کلاس هوشمند داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز اضافه کرد: در صورت تخصیص و تامین اعتبارات مورد نیاز شاهد تداوم هوشمندسازی مدارس در استان البرز خواهیم بود و این امر تاثیرات مطلوبی روی روند آموزشی خواهد داشت.

حلیمی گفت: امیدواریم با تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز دراین زمینه، همه اقدامات لازم انجام شود و زمینه های مورد نیاز نیز زودتر مهیا شود.

این مسئول اظهار داشت: اثرات مطلوب هوشمندسازی مدارس غیرقابل انکار است و این اثرات موجب ارتقای سطح بازدهی فعالیتهای آموزشی می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز افزود: استاندار البرز به امر آموزش و پرورش توجه ویژه ای دارد که این امر شایان تقدیر است.

وی بیان کرد: عنوان شده که یکی از ملاکهای موثر در مثبت قلمداد شدن عملکرد دستگاه ها در البرز، همکاری آنها با آموزش و پرورش است.

حلیمی یادآور شد: این امر بسیار مهم است و از اهمیت تعامل با آموزش و پرورش در راستای پیشرفت امور آموزشی حکایت می کند.