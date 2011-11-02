تکمیل هوشمندسازی کلاسهای ابتدایی در البرز نیازمند تامین اعتبارات است

۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

حلیمی تاکید کرد:

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: تکمیل هوشمندسازی کلاسهای ابتدایی در البرز نیازمند تامین اعتبارات مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کلاسهای ابتدایی هوشمند در استان البرز افزود: در استان البرز پنج هزار کلاس در مقطع ابتدایی داریم که از این تعداد، 900 مدرسه هوشمند شده اند.

وی ادامه داد: به این ترتیب می توان گفت که بخش قابل توجهی از کلاسهای مقطع ابتدایی در استان البرز هوشمند شده اند و تلاش شده که هر مدرسه، حداقل یک کلاس هوشمند داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز اضافه کرد: در صورت تخصیص و تامین اعتبارات مورد نیاز شاهد تداوم هوشمندسازی مدارس در استان البرز خواهیم بود و این امر تاثیرات مطلوبی روی روند آموزشی خواهد داشت.

حلیمی گفت: امیدواریم با تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز دراین زمینه، همه اقدامات لازم انجام شود و زمینه های مورد نیاز نیز زودتر مهیا شود.

این مسئول اظهار داشت: اثرات مطلوب هوشمندسازی مدارس غیرقابل انکار است و این اثرات موجب ارتقای سطح بازدهی فعالیتهای آموزشی می شود.

استاندار البرز به امر آموزش و پرورش توجه ویژه ای دارد

مدیرکل آموزش و پرورش البرز افزود: استاندار البرز به امر آموزش و پرورش توجه ویژه ای دارد که این امر شایان تقدیر است.

وی بیان کرد: عنوان شده که یکی از ملاکهای موثر در مثبت قلمداد شدن عملکرد دستگاه ها در البرز، همکاری آنها با آموزش و پرورش است.

حلیمی یادآور شد: این امر بسیار مهم است و از اهمیت تعامل با آموزش و پرورش در راستای پیشرفت امور آموزشی حکایت می کند.

