دستگاههای کم کار در سرشماری کرج به مراجع ذیصلاح معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد عصر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج با حضور مدیران کل ادارات، شهرداران و مسئولان از عدم همکاری برخی از دستگاههای اجرایی، دولتی، نهادها وشهرداری ها با طرح سرشماری نفوس و مسکن گلایه کرد.

وی گفت: همکاری نکردن با این طرح به منزله دوری از دولت و (دهن کجی) به این طرح است و طبق دستور ابلاغ شده از سوی استاندار، این دستگاهها به وزارتخانه مربوطه معرفی خواهند شد.



وی افزود: دستگاههای مربوطه فقط 48 ساعت فرصت دارند تا به تعهدات خودعمل کنند در غیر این صورت 10 برابر از اعتباراتشان کسر خواهد شد.



مهدی ایران نژاد در این نشست از ذکر نام دستگاه ها خودداری کرد و از خبرنگاران نیز خواست جلسه را ترک کنند تا مابقی مباحث این نشست غیر علنی و بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شود.