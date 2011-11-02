خلاء وجود اسپانسر مالی در لرستان/ توقف استعداد یابی پشت خط مشکلات!

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان ظهر چهارشنبه در جلسه مجمع سالیانه هیئت فوتبال استان لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه فدراسیون فوتبال کشور به فعالیت بیشتر در لرستان علاقه مند است، اظهار داشت: من شناخت خوبی از استعدادها و توانمندی های بالقوه لرستان دارم و تمایل دارم که برنامه ریزی های مدونی برای گسترش فعالیت ها در این استان داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه اسپانسر در استان لرستان نیست و هیچ اسپانسری از تیم های باشگاهی این استان حمایت نمی کند، بیان داشت: با این حال روند فعالیت های تیم های لرستان در لیگ های مختلف نشان دهنده این است که استعدادها و توانمندی های زیادی در این استان وجود دارد.

ضرورت استعدادیابی در فوتبال لرستان

کفاشیان با اشاره به اینکه فیفا و AFC بر روی برنامه استعدادیابی بسیار حساس هستند و دارند روی آن ردیابی و برنامه ریزی می کنند، اظهار داشت: برنامه استعداد یابی جزء برنامه های فوتبال دنیا و آسیا قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: ما نیز باید هرچه زودتر برای این کار برنامه ریزی کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه در استان لرستان نیز یک مرکز بسیار خوب برای استعدادیابی ایجاد شده است، اظهار امیدواری کرد که برنامه استعداد یابی در لرستان با این برنامه در سطح فیفا و آسیا گره بخورد و یک کار خوب و درست را شروع کند.

وی با بیان اینکه چند تن از مدرسان فیفا هم اکنون در کشور حضور دارند و دوره های مختلفی را برای بانوان و آقایان در نظر گرفته و برگزار کرده اند، اظهار امیدواری کرد که این دوره ها به استان بیاید و بتوانیم استعدادیابی را داشته باشیم و بدنه فوتبال را قوی کنیم.

توقف برنامه استعداد یابی پشت سد مشکلات مالی

وی برنامه ریزی برای استفاده از جوانان و توانمندی های آنها در فوتبال و ورزش ضروری دانست و اظهار داشت: برنامه ریزی خواهیم کرد که یکی از مراکز استعدادیابی ما در کشور در استان لرستان باشد که این امر به صورت ایجاد یک آکادمی خاص و یا به شکل تقویت باشگاهها انجام می شود.

کفاشیان با اشاره به اینکه تاکید فیفا بر روی این است که باشگاهها باید برنامه های استعداد یابی را داشته باشند، اظهار داشت: شرط اصلی دادن مجوز به باشگاهها این است که برنامه استعداد یابی را در تمام رده های سنی داشته باشند و مدارس فوتبال هم زیر نظر آنها ایجاد شود.

وی یادآورشد: متاسفانه بیشتر باشگاههای ما به دلیل مشکلات اقتصادی برنامه استعداد یابی را حمایت نمی کنند و بیشتر علاقه مند هستند که فقط یک تیم در لیگ داشته باشند.

کفاشیان تصریح کرد: این در حالیست که شرط حیات باشگاهها این است که برنامه استعدادیابی را در باشگاههای خود اجرا کنند.

تیم داری جزء وظایف هیئت های فوتبال نیست

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تیم داری و ایجاد مدارس فوتبال جزء وظایف هیئتهای فوتبال نیست، افزود: اما هیئت ها باید حمایت کامل و نظارت بر باشگاه ها را داشته باشند تا باشگاهها بتوانند از تمام توانمندی ها و ظرفیت های اداره کل ورزش و جوانان استان استفاده کنند و بتوانند تیم های پایه خود را رشد دهند.

وی با تاکید بر اینکه ما از باشگاهها حمایت می کنیم اظهار داشت: خارج از بودجه ای که برای حق عضویت ها و ورزش پایه است بودجه خاصی نیز برای این کار تعریف خواهیم کرد.

کلاس های آموزشی در لرستان کم برگزار شده است

کفاشیان در بخش دیگری در سخنان خود به وضعیت آموزشها در لرستان اشاره کرد و گفت: گزارش کمیته آموزش فدراسیون حاکی از آن است که کلاس های آموزشی در استان لرستان خیلی کم برگزار شده است و از هشت مورد تنها یک مورد که در حوزه استعدادیابی بوده انجام شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: قطعا ما در استان لرستان با توجه به فعالیت گسترده تیم های مختلف در شهرستان های این استان نیاز به تربیت مربی، ناظر، داور و مدیران در سطوح مختلف سرپرستی و باشگاه داریم.

کفاشیان با بیان اینکه برنامه داریم که علت برگزار نشدن این کلاس ها را شناسایی کنیم و اگر مشکل بودجه ای در این زمینه وجود داشته باشد آن را برطرف خواهیم کرد اظهار داشت: ما به دنبال دادن آموزش هایی در سطح AFC و کلاس های مربیگری در سطوح A ، B و C چه در زمینه داوری و چه در زمینه مربیگری هستیم.

اجرای طرح ویژن آسیا در استان لرستان

وی با اشاره به اجرای طرح ویژن آسیا در استان لرستان اظهار داشت: با توجه به افتتاح ساختمان هیئت فوتبال استان لرستان و حضور تیمهای مختلفی از این استان در لیگ های مختلف ما به دنبال اجرای طرح ویژن آسیا در این استان هستیم و این استان را به AFC معرفی خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی در این استان اظهار داشت: ما نیز تمایل داریم که این کار در این استان انجام شود و با آقای کیروش صحبت کرده ایم که یک نماینده را برای ارزیابی اینجا بفرستد و در صورتیکه این استان را برای اردوی تیم ملی مناسب دیدند در اینجا حضور پیدا خواهند کرد.

وی در پایان در خصوص ارتقا جایگاه داوران و ناظران استان لرستان گفت: ما برای آموزش بیشتر در زمینه بانوان و آقایان مدرسینی همچون آقای عسگری، معین و موسس را اعزام خواهیم کرد.