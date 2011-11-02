دیدار احمدی نژاد با سفرای غنا، سیرالئون، مجارستان و اسلواک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد عصر امروز چهارشنبه در دیدار الحاج محمد مومنی وزیر امور خارجه غنا با تاکید بر اینکه باید روابط ایران و غنا در همه زمینه ها تا حد امکان گسترش یابد ، اظهار داشت: استعمارگران در شرایط مناسبی قرار ندارند و این فرصت مطلوبی برای کشورها و ملت های مستقل و عدالت خواه است که از شرایط موجود برای افزایش سطح مناسبات دو جانبه و منطقه ای استفاده کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر کشورها و ملت های مستقل از شرایط کنونی به خوبی استفاده نکنند، چه بسا استعمارگران مجدداً قوت گرفته و شرایط بدتری را بر ملت ها تحمیل کنند.

احمدی نژاد با اشاره به اهمیت افزایش سطح روابط دو کشور در بخش های مختلف، خاطر نشان کرد: ایران و غنا امکانات و توانمندی های فراوانی دارند که می توانند از آن در جهت تکمیل و پیشرفت دو ملت استفاده کنند و این همه نیازمند تلاش بیشتر و فعالیت های گسترده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران روابط با غنا را بسیار مهم ارزیابی کرده و از توسعه آن به طور کامل حمایت می کند.

وزیر امور خارجه غنا نیز در این دیدار روابط دو کشور را در زمینه های دو جانبه و چند جانبه بسیار عالی و عمیق دانست و گفت : نتایج همیاری و همکاری استراتژیکی بین دو کشور وجود دارد و این موضوع به نفع دو ملت و ملت های منطقه ای است.

وی با اشاره به رشد و توسعه بالای اقتصادی کشورش طی سالهای گذشته اظهار داشت: غنا از حضور شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی استقبال می کند و آن را به سود دو ملت می داند.

وزیر امور خارجه غنا همچنین با تجلیل از ایستادگی ملت ایران بر مواضع اصولی خود گفت: دولت و ملت غنا استقامت ، شهامت و شجاعت ملت ایران در بیان مواضع اصولی و ایستادگی بر روی آن را الگویی برای سایر ملت ها دانسته و امیدوار است دنیا بتواند رهبری و زعامت ملت ایران را درک کند.

به گزارش مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در دیدار با محمد فوفانو سفیر جدید سیرالئون در ایران با بیان اینکه دو کشور از روابط و مناسبات رو به گسترش و مثبتی برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای گسترش مناسبات دو جانبه با سیرالئون قائل نیست و آمادگی دارد تجربیات خود را در خدمت پیشرفت این کشور قرار دهد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از گسترش روابط با سیرالئون درتمامی زمینه ها بویژه در زمینه صنعت، تجارت و تبادلات فرهنگی به طور کامل حمایت کرده و آنرا به سود دو ملت می داند.

محمد فوفانو سفیر جدید سیرالئون نیز در این دیدار با تقدیم استوار نامه خود به احمدی نژاد با ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران بر گسترش بیش از پیش روابط و همکاری دوکشور تاکید کرد.

به گزارش مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار گیولاپِتو سفیر جدید مجارستان با اشاره به لزوم ایجاد و تقویت روابط دوستانه بین تمامی کشورها و ملت ها گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقمند است با تمامی کشورهای جهان روابط همه جانبه دوستانه و فرهنگی ایجاد کند.



احمدی نژاد در ادامه با تاکید بر ضرورت مشارکت تمامی ملت ها در برقراری نظام عادلانه بر جهان، اظهار داشت: اداره جهان بدون مشارکت همگانی امکان پذیر نیست و به زودی همه به اهمیت مشارکت عمومی تمامی ملت ها برای ایجاد شرایط عادلانه ، برابر و دوستانه در جهان پی خواهند برد.



رئیس جمهور با انتقاد از موضع گیری های برخی مجامع منطقه ای و جهانی علیه سایر ملت ها، برخی موضع گیریهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: هیچ ملتی را نمی توان از صحنه جغرافیا حذف کرد و یا او را نادیده گرفت ؛ باید به حقوق همه ملت ها احترام گذاشته و در شرایط برابر در مسیر همکاری و همیاری گام برداشت چرا که از ایجاد چنین روابطی همه سود می برند.



گیولاپِتو سفیر جدید مجارستان نیز در این دیدار با تقدیم استوارنامه خود به احمدی‌نژاد با بیان اینکه ایران و مجارستان همواره با یکدیگر روابط دوستانه ای داشته و پتانسیل‌های زیادی برای گسترش روابط دو کشور وجود دارد، گفت: از مهمترین اقداماتی که ایران و مجارستان می توانند برای تقویت روابط دو کشور انجام دهند همکاری‌ در زمینه‌های علمی، صنعتی و فرهنگی است. سفیر جدید مجارستان همچنین بر گسترش روزافزون مناسبات میان دو کشور تاکید کرد.

به گزارش مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار یان‌بوری سفیر جدید اسلواک در ایران روابط جمهوری اسلامی ایران و اسلواک را روابطی دوستانه و مناسب برشمرد و گفت: هیچ نقطه منفی‌ و محدودیتی برای افزایش روابط دو کشور وجود ندارد.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه مدل ناعادلانه‌ای که از جنگ دوم جهانی برای اداره جهان باقی مانده نتوانسته دوستی و محبت را میان کشورها و ملت‌ها ایجاد کند، خاطر نشان کرد: انسانها بر اساس خلقت خود باید با یکدیگر روابط اجتماعی دوستانه و گسترده ای بر پایه عدالت داشته باشند که در آن هیچ کس بر دیگری غلبه نداشته و حق کسی تضییع نشود.

رئیس جمهور افزود: امروز برخی از کشورهای اروپایی که میلیون‌ها دلار رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران دارند، دائماً در حال تبلیغات منفی مبنی بر عدم ارتباط دولت‌ها و ملت‌های جهان با ایران هستند.

احمدی‌نژاد تاکید کرد: همه دولت‌ها و ملت‌ها باید از ایجاد فضای امن و صلح‌آمیز در جهان دفاع کنند چرا که در شرایط بد اخلاقی و اختلاف همه ملت ها زیان خواهند کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه می‌توان دنیای جدیدی را ساخت که در آن جنگ و بی عدالتی وجود نداشته باشد، گفت: ایجاد چنین دنیایی با مشارکت، همدلی و احترام به حقوق یکدیگر و دوستی و محبت محقق خواهد شد.

احمدی نژاد با بیان اینکه دو کشور ایران و اسلواک در حال پیشرفت هستند، خاطر نشان کرد: باید از ظرفیت‌های فراوان میان دو کشور در راستای افزایش همکاری‌های علمی و فنی، صنعتی و تجاری و مراودات فرهنگی به طور کامل استفاده کرد.



رئیس جمهوربا اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقمند ایجاد رابطه دوستانه و احترام آمیز با تمام کشورهای جهان است، تصریح کرد: معتقدیم آینده متعلق به اندیشه‌های انسانی و دوستانه خواهد بود.



یان‌بوری سفیر جدید اسلواک نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد: روابط موجود میان دو کشور نسبت به گذشته گسترش بیشتری پیدا کند.



وی خاطر نشان کرد: اسلواک گرچه کشوری کوچک است اما سیاست عدم دخالت در امور دیگران را دنبال کرده و دوستدار ارتباط و همکاری با همه کشورها بویژه جمهوری اسلامی ایران است.