چلسی قصد دارد "هیگواین" را به عنوان جانشین "دروگبا" جذب کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه‌های اسپانیایی، آبی‌های لندن قصد دارند "گونزالو هیگواین"، مهاجم آرژانتینی رئال مادرید را به عنوان جانشین دیدیه دروگبا به خدمت بگیرند.

قرارداد دروگبا 33 ساله تابستان آینده با چلسی به پایان می رسد و هنوز آینده او در استمفوردبریج نامعلوم است. این در حالی است که هیگواین 23 ساله این فصل را فوق العاده آغاز کرده و در 19 بازی برای رئال و تیم ملی آرژانتین در مجموع 14 گل به ثمر رسانده است.

چلسی برای جذب این مهاجم که تابستان گذشته قراردادش را با رئال تمدید کرد باید رقم بالایی را هزینه کند. با توجه به جذب "فرناندو تورس" 50 میلیون پوندی آبراموویچ نشان داده باز هم می تواند خریدهای هنگفتی انجام دهد.