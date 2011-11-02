ملت ایران با 100 سند خود ماهیت حقیقی مستکبران را برملا خواهد ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای بیانیه دفتر رئیس جمهور آمده است: ویژگی‌های برجسته ملت بزرگ و دوران ساز ایران بار دیگر در کلام درخشان رهبر عزیز انقلاب اسلامی جلوه‌گر شد؛ آنجا که در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار در دیدار جوانان برومند دانش‌آموز و دانشجو، خاطر نشان کردند: مبارزه با یک ملت بصیر، ملت صبور، ملت آگاه، ملتی که جوانانش متکی به خدا و پایدار در این راهند، به جایی نمی‌رسد.

در ادامه این بیانیه می افزاید: مستکبران که بیش از سه دهه کینه‌ورزی‌شان با ملت نستوه ایران و فرزندان رشیدش از جمله پاسداران انقلاب اسلامی، تنها نتیجه‌اش فرسودگی و افول استعمار نوین، و در مقابل درخشش روزافزون الگوی بلند ایرانی – اسلامی بوده، در بحبوحه امواج عظیم بیداری که قلب شهرهای اصلی اروپا و آمریکا را درنوردیده، همچنان به بازی‌های خطرناک کودکانه روی آورده و بدان دل خوش کرده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: متهم ساختن ملت با فرهنگ ایران به اقدامات تروریستی، در نظر اهل فکر و تامل، در هر جای دنیا به همان اندازه ناچسب است که صدق ادعانامه‌های ملت ایران علیه جنایات ضدبشری آمریکا و صهیونیسم برای همه انسان‌های منصف و آزاده، بدیهی و آشکار است. هر چه ملت ایران تاکنون درباره اقدامات جنایتکارانه آمریکا و اسراییل به طور مستند افشا کرده، برغم جنجال‌های ابتدایی امپراطوری رسانه‌ای سلطه‌گران، امروز به کلام قطعی همه دلسوزان بشریت تبدیل شده و هر افترای مزورانه‌ای که از سوی آنان علیه ملت ایران پرداخته شده،‌ کوس رسوایی‌اش از بام فرو افتاده است.

در پایان این بیانیه آمده است: ملت بزرگ ایران این بار نیز مانند همیشه پیشاپیش ملت‌های آزاده، از سویی خوی جنایت و تجاوز مستکبران را با اسناد روشن و مدارک متقن و بیش از "صد سند مربوط به دست داشتن دولت آمریکا در عملیات‌های تروریستی" سالیان دور و نزدیک، برملا خواهد ساخت و از دیگر سو بار دیگر با نمایشی عظیم از وحدت و همدلی مردم و مسئولان، راه روشن اعتلا و پیشرفت و عدالت و عزت را تا رسیدن به مرزهای موعود، با نشاط و استقامت، پشت سر مقتدای انقلاب طی خواهد کرد.