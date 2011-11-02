  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

دفتر رئیس جمهور:

ملت ایران با 100 سند خود ماهیت حقیقی مستکبران را برملا خواهد ساخت

ملت ایران با 100 سند خود ماهیت حقیقی مستکبران را برملا خواهد ساخت

دفتر رئیس جمهور در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با انتشار بیانیه ای عنوان کرد: ملت بزرگ ایران با در اختیار داشتن بیش از "صد سند مربوط به دست داشتن دولت آمریکا در عملیات‌های تروریستی" سالیان دور و نزدیک، ماهیت حقیقی مستکبران را برملا خواهد ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای بیانیه دفتر رئیس جمهور آمده است: ویژگی‌های برجسته ملت بزرگ و دوران ساز ایران بار دیگر در کلام درخشان رهبر عزیز انقلاب اسلامی جلوه‌گر شد؛ آنجا که در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار در دیدار جوانان برومند دانش‌آموز و دانشجو، خاطر نشان کردند: مبارزه با یک ملت بصیر، ملت صبور، ملت آگاه، ملتی که جوانانش متکی به خدا و پایدار در این راهند، به جایی نمی‌رسد.

در ادامه این بیانیه می افزاید: مستکبران که بیش از سه دهه کینه‌ورزی‌شان با ملت نستوه ایران و فرزندان رشیدش از جمله پاسداران انقلاب اسلامی، تنها نتیجه‌اش فرسودگی و افول استعمار نوین، و در مقابل درخشش روزافزون الگوی بلند ایرانی – اسلامی بوده، در بحبوحه امواج عظیم بیداری که قلب شهرهای اصلی اروپا و آمریکا را درنوردیده، همچنان به بازی‌های خطرناک کودکانه روی آورده و بدان دل خوش کرده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: متهم ساختن ملت با فرهنگ ایران به اقدامات تروریستی، در نظر اهل فکر و تامل، در هر جای دنیا به همان اندازه ناچسب است که صدق ادعانامه‌های ملت ایران علیه جنایات ضدبشری آمریکا و صهیونیسم برای همه انسان‌های منصف و آزاده، بدیهی و آشکار است. هر چه ملت ایران تاکنون درباره اقدامات جنایتکارانه آمریکا و اسراییل به طور مستند افشا کرده، برغم جنجال‌های ابتدایی امپراطوری رسانه‌ای سلطه‌گران، امروز به کلام قطعی همه دلسوزان بشریت تبدیل شده و هر افترای مزورانه‌ای که از سوی آنان علیه ملت ایران پرداخته شده،‌ کوس رسوایی‌اش از بام فرو افتاده است.

در پایان این بیانیه آمده است: ملت بزرگ ایران این بار نیز مانند همیشه پیشاپیش ملت‌های آزاده، از سویی خوی جنایت و تجاوز مستکبران را با اسناد روشن و مدارک متقن و بیش از "صد سند مربوط به دست داشتن دولت آمریکا در عملیات‌های تروریستی" سالیان دور و نزدیک، برملا خواهد ساخت و از دیگر سو بار دیگر با نمایشی عظیم از وحدت و همدلی مردم و مسئولان، راه روشن اعتلا و پیشرفت و عدالت و عزت را تا رسیدن به مرزهای موعود، با نشاط و استقامت، پشت سر مقتدای انقلاب طی خواهد کرد. 

کد مطلب 1450994

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها