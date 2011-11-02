کارتونیست اردبیلی در مسابقات بین المللی چین خوش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مست علیپور و شیرین قلیپور از هنرمندان جوان این استان بودند که موفق به کسب "جایزه موفقیت" از جوایز معتبر بخش نهایی مسابقات دوسالانه بین المللی کارتون و تصویرسازی چین شدند.

دومین دوسالانه بین المللی کارتون و تصویرسازی چین در دو بخش کشتی نوح با موضوعات دنیای جدید، عصر جدید و امید جدید و همچنین در بخش آزاد برگزار شد.

گفتنی است شاعر جوان حوزه هنری استان اردبیل نیز روز گذشته موفق به کسب مقام سوم نخستین جشنواره سراسری شعر جوان انقلاب در بخش "شعر کودک از زبان شاعران جوان" شد.

پیام جهانگیری برای شعر "تردید نکن که انتخاب خوبی است" به عنوان نفر سوم این بخش جشنواره دست یافت و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ 16 میلیون ریال را از آن خود کرد.



جشنواره سراسری شعر جوان انقلاب روز 10 آبان ماه جاری در تالار مهر حوزه هنری تهران و در دو بخش انقلاب اسلامی و بخش بیداری اسلامی برگزار شد.



هنرمند جوان اردبیلی در بخش بیداری اسلامی که در سه قالب و محوریت کودک و نوجوان، شعر آزاد و شعر کلاسیک برگزار شد، شرکت کرده بود.

