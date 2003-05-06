جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، اين جشنواره كه در پايان دومين دهه از فعاليت خود با عنوان جديدي به فعاليت مي پردازد، بهترين آثار توليد شده فيلم كوتاه را در دو بخش ملي و بين المللي ارايه خواهد داد.

مسابقه فيلم هاي ايراني در دو بخش الف (ويژه فيلم هاي بتاكم، فيلمهاي 16 و 35 ميليمتري و DV cam ) و بخش ب (ويژه فيلم هاي 8 ميليمتري، VHS و SVHS) برگزار مي شود. در بخش مسابقه فيلم هاي بخش بين الملل نيز منتخبي از آثار بتاكم، فيلمهاي 16 و 35 ميليمتري و DV cam رسيده به دبيرخانه جشنواره به نمايش در مي آيد.

طبق فراخواني كه از سوي انجمن سينماي جوانان ايران منتشر شده است، فيلم هاي داستاني، مستند، پويا نمايي و تجربي كه از سال 1380 تا كنون توليد شده اند، در صورتي كه به دوره هاي هجدهم و نوزدهم جشنواره سينماي جوان ارسال نشده باشند، در جشنواره بيستم مي توانند حضور يابند.

گفتني است علاقمندان و سينماگران جوان براي شركت در بيستمين جشنواره ملي و هشتمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران تا پانزدهم تيرماه مهلت دارند آثار خود را به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند. انتخاب آثار ارسالي از نيمه دوم مرداد ماه بررسي مي شود و تا نيمه دوم شهريور ماه نتايج اعلام خواهد شد.