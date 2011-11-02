فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از مهد کودکها آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی عصر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان پارس آباد اظهار داشت: می توان با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت دانش آموزان و بویژه کودکان را در همام سنین پایین با کتاب انس داد.

وی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی در رشد حیات اجتماعی انسانها تأثیر به سزایی دارد، اضافه کرد: علاوه بر این می توان با برگزاری مسابقات کتابخوانی و خلاصه نویسی انگیزه و گرایش لازم را در بین دانش آموزان افزایش و فرهنگ مطالعه را در این قشر نهادینه کرد.



فرماندار پارس آباد وضیعت سرانه مطالعه و کتاب و کتابخوانی را در این شهرستان مطلوب ارزیابی کرد و افزود: هم اکنون کتابخانه عمومی این شهرستان با بیش از شش هزار عضو فعال و 64هزار جلد کتاب نسبت به جمعیت از میانگین خوبی برخورداراست.

به گفته وی با تاکید بر ضرورت جلب افراد به مطالعه ترغیب و تشویق افراد به کتاب و کتابخوانی، ابراز امیدواری کرد که پس از تکمیل و راه اندازی ساختمان جدید کتابخانه عمومی، این شهرستان رتبه اول استان را در این زمینه کسب کند.

کریمی مسئولیت تمام دستگاه های و ادارات را نسبت به تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اشاعه، گسترش و تقویت هر چه بیشتر فرهنگ کتابخوانی یادآور شد و ابراز داشت: وظیفه همه اقشار جامعه بویژه مدیران نهادهای فرهنگی اجرای رهنمودهای رهبری در راستای ارتقا و ترویج مطالعه است.

