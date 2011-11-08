امضای توافقنامه برای دریافت دو هزار هکتار به ازای اراضی کلاه قاضی

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این 260 هکتار از اراضی پارک ملی کلاه قاضی که به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد دیگر هیچ گونه ارزش زیستگاهی و کارکرد زیست محیطی نداشت.

به گفته وی، اما این دو هزار هکتاری که توافق نامه واگذاری آن به محیط زیست امضا شد از نظر زیست محیطی بسیار با ارزش و دارای کارکرد بسیار بالایی است.

محمدی زاده در پاسخ به اینکه پیش از این مدیرکل محیط زیست استان اصفهان دریافت مساحتی بسیار بیشتری از این دو هزار هکتار را به ازای واگذاری 260 هکتار از اراضی کلاه قاضی وعده داده بود اظهار داشت: ممکن است دریافت اراضی بیشتری در طرح های توسعه ای مد نظر مدیرکل محیط زیست اصفهان بوده که آن به جای خود باقی است اما در حال حاضر واگذاری دو هزارهکتار به محیط زیست امضا شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر و شهرک صنعتی برای توسعه نیاز به فضا داشتند تصریح کرد: چاره ای جز همکاری وجود نداشت اما در حقیقت این توافق نامه یک اصلاح جغرافیایی است که در ازای واگذاری مقداری اراضی بدون کارکرد زیست محیطی چندین برابر اراضی با پتانسیل طبیعی بالا دریافت شد.