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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۳۸

هاشمی:

راهپیمایی 13 آبان در 20 شهرستان و شهر استان مرکزی برپا می شود

راهپیمایی 13 آبان در 20 شهرستان و شهر استان مرکزی برپا می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس شواری هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: راهپیمایی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پس از برگزاری نماز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم در 20 شهرستان و شهر استان برگزار می شود.

حجت الاسلام هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مراسم راهپیمایی روز یوم الله 13 آبان با حضور  اقشار مردم،  اجرای برنامه های ورزشی و از جمله مهم ترین برنامه های این نهاد است.

وی افزود: این برنامه ها در غالب برنامه های دانش آموزی، دانشجویی، طلاب و اقشار مردم برگزار می شود.

هاشمی گفت: به همین منظور پنج کمیته در مرکز استان و یک ستاد در هر شهرستان مسئولیت اجرای این برنامه ها را بر عهده دارند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در مجموع ویژه روز مبارزه با استکبار، 200 برنامه فرهنگی، ادبی، همایش، ورزش و هنری توسط دستگاههای مختلف استان در حال برگزاری است.

کد مطلب 1451027

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