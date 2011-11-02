راهپیمایی 13 آبان در 20 شهرستان و شهر استان مرکزی برپا می شود

حجت الاسلام هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مراسم راهپیمایی روز یوم الله 13 آبان با حضور اقشار مردم، اجرای برنامه های ورزشی و از جمله مهم ترین برنامه های این نهاد است.

وی افزود: این برنامه ها در غالب برنامه های دانش آموزی، دانشجویی، طلاب و اقشار مردم برگزار می شود.

هاشمی گفت: به همین منظور پنج کمیته در مرکز استان و یک ستاد در هر شهرستان مسئولیت اجرای این برنامه ها را بر عهده دارند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در مجموع ویژه روز مبارزه با استکبار، 200 برنامه فرهنگی، ادبی، همایش، ورزش و هنری توسط دستگاههای مختلف استان در حال برگزاری است.