به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، وزارت تجارت و صنایع عربستان از وجود کالاهای ممنوعه ای خبر داد که در موسم حج به فرورش می رسد که از جمله این کالاها، داروهای محرک است که به طور گسترده به فروش می رسد.

این وزارت همچنین از فروش طلاجات منقش به تصاویری خبر داد که به گفته این وزارت بر خلاف شریعت اسلامی است و در خلال موسم حج به فروش می رسد.



وزارت تجارت و صنایع عربستان همچنین اعلام کرد: برخی از پمپ بنزینها در مکه مکرمه، بنزین را با مواد دیگری مخلوط می کنند تا ذخیره سوختی خود را افزایش دهند.



وزارت تجارت و صنایع عربستان، موسم حج را دوره طلایی برای افراد ضعیف النفس خبر داده است که مشاعر مقدسه را مملو از کالاهای تقلبی و غیر استاندارد قرار داده اند.



صالح الخلیل معاون امور مصرف کنندگان وزارت تجارت و صنایع عربستان اعلام کرده است که این وزارت تخلفات نامشروعی را رصد کرده است و درچارچوب طرح خود برای موسم حج، افزایش بازدیدهای میدانی و کنترلی از مراکز فروش طلا در مکه مکرمه و شهرهای همجوار را در دستور کار قرار داده است.



وی گفت: وزارت تجارت و صنایع عربستان هر سال بر کالاهای عرضه شده از سوی حجاج خارج از عربستان تمرکز می کند، زیرا مقادیر زیادی کالای غیر استاندارد و ممنوعه از این حجاج کشف کرده است و متاسفانه همچنان از این مسئله رنج می بریم.



به گفته وی، حتی اجناس ممنوعه ای مانند چاقو و خنجر و داروهای غیر مجاز در موسم حج به فروش می رسد و متاسفانه آنچه ما را متالم کرده، کشف داروهای جنسی از حجاج است.