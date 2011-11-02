هوشمندسازی کلاسها موجب تقویت روحیه تحقیق در دانش آموزان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کلاسهای ابتدایی هوشمند در البرز افزود: هوشمندسازی کلاسها و مدارس کمک می کند تا دانش آموزان به امر تحقیق بیش از قبل علاقمند شوند و روحیه تحقیق در آنها تقویت شود.

وی ادامه داد: هوشمندسازی کلاسها از اقدامات بسیار مطلوب و اثربخش آموزش و پرورش بوده و موجب ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری می شود.

این مسئول یادآور شد: با توجه به استفاده از امکانات جدید آموزشی، از وزارت آموزش و پرورش انتظار می رود که دانش آموزان از نظر علمی قوی تر شوند و این امر صورت می گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: همچنین با توجه به تداوم استفاده از روشهای جدید آموزشی و یادگیری از آموزش و پرورش انتظار می رود که دانش آموزان دوره های بعدی از نظر علمی، نسبت به دانش آموزان کنونی قوی تر باشند.

دولت نگاه ویژه ای به امر آموزش و پرورش دارد

قربان یادآور شد: دولت نگاه ویژه ای به امر آموزش و پرورش دارد ضمن اینکه بیشترین مدرسه سازی در دولتهای نهم و دهم صورت گرفته است.

وی در خصوص جایگاه البرز از نظر هوشمندسازی مدارس نیز گفت: استان البرز در این زمینه فعالیتهای خوبی انجام داده و نسبت به برخی از دیگر استانها جلوتر است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: امیدواریم به کمک استفاده از روشهای جدید آموزشی و یادگیری بتوانیم در افزایش کیفیت آموزش، نقش موثری ایفا کنیم.