  1. استانها
  2. البرز
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۴۷

قربان تاکید کرد:

هوشمندسازی کلاسها موجب تقویت روحیه تحقیق در دانش آموزان می شود

هوشمندسازی کلاسها موجب تقویت روحیه تحقیق در دانش آموزان می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: هوشمندسازی کلاسها زمینه تقویت روحیه تحقیق در دانش آموزان را فراهم می کند که این امر ضرورت تداوم هوشمندسازی کلاسها را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کلاسهای ابتدایی هوشمند در البرز افزود: هوشمندسازی کلاسها و مدارس کمک می کند تا دانش آموزان به امر تحقیق بیش از قبل علاقمند شوند و روحیه تحقیق در آنها تقویت شود.

وی ادامه داد: هوشمندسازی کلاسها از اقدامات بسیار مطلوب و اثربخش آموزش و پرورش بوده و موجب ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری می شود.

این مسئول یادآور شد: با توجه به استفاده از امکانات جدید آموزشی، از وزارت آموزش و پرورش انتظار می رود که دانش آموزان از نظر علمی قوی تر شوند و این امر صورت می گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: همچنین با توجه به تداوم استفاده از روشهای جدید آموزشی و یادگیری از آموزش و پرورش انتظار می رود که دانش آموزان دوره های بعدی از نظر علمی، نسبت به دانش آموزان کنونی قوی تر باشند.

دولت نگاه ویژه ای به امر آموزش و پرورش دارد

قربان یادآور شد: دولت نگاه ویژه ای به امر آموزش و پرورش دارد ضمن اینکه بیشترین مدرسه سازی در دولتهای نهم و دهم صورت گرفته است.

وی در خصوص جایگاه البرز از نظر هوشمندسازی مدارس نیز گفت: استان البرز در این زمینه فعالیتهای خوبی انجام داده و نسبت به برخی از دیگر استانها جلوتر است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: امیدواریم به کمک استفاده از روشهای جدید آموزشی و یادگیری بتوانیم در افزایش کیفیت آموزش، نقش موثری ایفا کنیم.

کد مطلب 1451031

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها