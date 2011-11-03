پرستاران و پزشکان بحرینی بدلیل گریه بر شهدای انقلاب بازداشت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مقامات آل خلیفه همچنان به بازداشت پزشکان و پرستاران ادامه می دهند و تعداد زیادی از را آنها به سبب انجام وظیفه انسانی خود محاکمه کرده اند.

در نوار ویدئویی که شبکه المنار پخش کرد ضمن تاکید بر اقدامات ضد بشری رژیم بحرین علیه کادر پزشکی اشاره شده است که دهها پزشک و پرستار به سبب انجام وظیفه حرفه ای خود یا حتی گریه بر قربانیان اعتراضها دستگیر و زندانی هستند.

"رولا الصفار" رئیس جمعیت پرستاران بحرینی در این نوار ویدئویی می گوید: گناه کادر درمانی چیست؟ آیا آنها جز عمل به وظیفه خود کار دیگری انجام داده اند؟ قانون ژنوی که دم از آن می زنند کجاست؟

در نوار مذکور اشاره شده که افراد بازداشت شده و کسانی که محاکمه شده اند از کادر درمانی برجسته هستند که برخی از آنها عبارتند از "نبیل تمام" متخصص گوش، حلق و بینی بورسیه انگلیس از سال 1995، "صادق عبدالله" استاد طب دانشکده هامبورگ آلمان و رئیس انجمن جراحان خلیج فارس، "نبیل حمید علی" جراح مغز، "صادق جعفر"، "نهاد الشیراوی" با برد اروپایی و بورسیه انگلیس که وی به خاطر گریه بر قربانیان حمله آل خیلفه دستگیر شده است.

این در حالی است که مقامات آل خلیفه "جلیله السلمان" معاون رئیس جمعیت معلمین بحرین را آزاد کردند. مقامات آل خلیفه در طول بازداشت وی را تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دادند.

وی پس از آزادی در گفتگو با المنار گفت: آزادی برایم ناگهانی بود اما دور از انتظار نبود. هنور ده نفر از زنان تحت شدیدترین شکنجه ها به سر می برند.