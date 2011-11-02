اطلاعات 90 هزار خانوار استان مرکزی جمع آوری شد

مسعود اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روزانه 22 هزار و 320 خانوار شهری و روستایی استان مرکزی توسط آمارگیران سرشماری می شوند.

وی گفت: یک هزار و 116 مامور آمارگیر در سرشماری نفوس و مسکن 90 با ستاد سرشماری استان مرکزی همکاری دارند که هر مامور به طور متوسط مسوولیت جمع آوری حدود 400 خانوار را برعهده دارد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری استان مرکزی گفت: با توجه به محدودیت پیش بینی زمانی برای سرشماری هر خانواده توصیه می شود که مردم با آماده کردن مدارک مورد نیاز شامل کد پستی، کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضای خانواده در روند اجرای سرشماری تسریع و همکاری کنند.

به گفته اخوان، یک هزار و 972 نفر در قالب ستاد سرشماری نفوس و مسکن 90 استان مرکزی فعالیت دارند که هزار و 881 نفر در حوزه عملیات میدانی و مابقی در حوزه ستادی فعال هستند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور از دوم تا 22 آبان ماه جاری ادامه دارد.