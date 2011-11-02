بدلیل مخالفت با دیکتاتورهای منطقه در معرض خصومت دولتمردان آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، الحاج محمد مومنی وزیر امور خارجه غنا که به‌منظور دیدار با مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشورمان به سر می‌برد بعد از ظهر امروز چهارشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدا این دیدار لاریجانی با اشاره به جایگاه آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، رویکرد نوینی در روابط با کشورهای آفریقایی پدید آورد و مناسبات با مردم ستم دیده کشورهای این قاره افق جدیدی را تجربه کرد.

وی در این راستا روابط با کشورهای جمهوری غنا را مثبت و رو به پیشرفت ارزیابی کرد و اظهار داشت: توسعه مناسبات و همکاری‌ها با کشور دوست غنا، ریشه در تفکر اسلامی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دارد و ایران علاقه‌مند است این روابط در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر چه بیشتر تقویت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار با اشاره به تحولات اخیر در منظقه شمال آفریقا و خاورمیانه عربی گفت: جمهوری اسلامی ایران از جنبش‌های انقلابی مردمی در کشورهای تحول یافته حمایت کرده و به خاطر مخالفت با دیکتاتور‌های منطقه‌ای مورد حمایت آمریکا، همواره در معرض خصومت ورزی دولتمردان این کشور بوده است.

در ادامه این دیدار همچنین الحاج محمد مومنی وزیر امور خارجه غنا روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران را خوب و مبتنی بر ارزش‌ها و اصول مشترک ارزیابی کرد و گفت: مناسبات فیمابین جمهوری غنا و جمهوری اسلامی ایران با قدمتی طولانی، براساس احترام و منافع متقابل شکل گرفته و لازم است هر چه بیشتر گسترش یابد و پارلمان‌های دو کشور در تسهیل تعمیق روابط و همکاری‌های فیمابین را دارای نقشی کلیدی و حیاتی خواند و خواستار حمایت هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی از تقویت روند همکاری‌ها، به ویژه اجرایی شدن کمیسیون‌های مشترک دو کشور شد.

وی با انتقاد از رویکرد استعماری غرب نسبت به کشورهای آفریقایی خاطرنشان کرد: گسترش روابط با کشورهای غرب ستیز مانند ایران که در مقابل سیاست‌های استعماری غرب مقاومت کرد برای غنا بسیار مهم است و ایران به‌عنوان الگویی برای ما در مقابله با هجمه‌های گوناگون بیگانگان مطرح است.

در پایان این دیدار لاریجانی از همتای غنایی خود برای سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورد.