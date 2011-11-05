مصرف خودسرانه دارو در کمین سلامتی/ بدن ضعیف کمترین عارضه خودسری

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها استفاده از انواع استامینوفن ها، قرص های سرماخودگی و آب ریزش بینی بیش از گذشته به چشم می خورد و از هر 10 مراجعه کننده به داروخانه 4 نفر بدون نسخه پزشک هستند و با درمان خودسرانه اقدام به خرید دارو می کنند.

البته داروخانه ها هم با دادن داروی بدون نسخه پزشک مردم را در مصرف خودسرانه کمک می کنند.

گرچه دارو یکی از حلقه های مهم چرخه درمان محسوب می شود با این حال این امر دلیلی موجه، برای مصرف بی رویه و خودسرانه نیست.

دارو همیشه سفیر سلامتی نیست

دارو باید زیر نظر پزشک، به اندازه و با دستور مصرف مشخص استفاده شود و در صورت خود درمانی و سهل انگاری در مصرف نه تنها سفیر سلامتی نیست، بلکه عوارض متعددی را برای بدن ایجاد می کند.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در این زمینه گفت: واحد اطلاع رسانی دارو و درمان با شماره تلفن 04696 در استان مرکزی فعال است که در زمینه های تداخل دارویی، مسمومیت ها و عوارض مصرف بی رویه دارو به شهروندان ارائه خدمت می کند.

ضعف فرهنگی در زمینه مصرف درست دارو

دکتر مجید رمضانی افزود: متاسفانه این مرکز به جای خدمات مذکور در بیشتر مواقع با سئوالاتی با مضامین درمانی روبروست که بیانگر ضعف فرهنگی در اقشار مختلف در زمینه مصرف دارو است.

وی عنوان کرد: این مرکز همچنین خدمات گسترده ای برای اطلاع رسانی و راهنمایی همکاران پزشک دارد و می طلبد که با معرفی صحیح آن خدمات بهینه و مطلوب ارائه شود.

مسمومیتی در لباس نوشدارو

گرچه ممکن است بارها پس از خوردن دارویی به سلامتی رسیده باشیم اما این نسخه همیشه درست از آب در نمی آید و تنها یک بار مصرف خودسرنه کافی است که جان ما را به خطر بیندازد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز با یادآوری اثرات سوء مصرف دارو بر بدن گفت: سالانه میلیاردها تومان برای تولید و تهیه دارو در کشور هزینه می شود و در بسیاری موارد درصد بالایی از این داروها، بدون نظارت و دلایل منطقی تجویز و مصرف می‌شود و جان افراد را به خطر می اندازند.

بانک اطلاعات دارو در استان وجود ندارد

دکتر مصطفی دلاور با بیان اینکه بانک اطلاعاتی روزآمد از مصرف دارو در استان مرکزی وجود ندارد، افزود: استان مرکزی یکی از استان هایی است که مصرف خودسرانه دارو در آن به معضلی فرهنکی و اجتماعی تبدیل شده است.

وی گفت: اکنون آمار درستی از میزان گونه های مختلف دارو وجود ندارد.



معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه آمار رسمی از خود درمانی دارویی در استان مرکزی وجود ندارد، افزود: در این خصوص تنها تحقیقی میدانی در سال 80 صورت گرفته که بیانگر مصرف خودسرانه دارو توسط 80 درصد مردم استان مرکزی است.

وی میانگین تجویز اقلام دارویی در نسخه های پزشکان در استان مرکزیرا 3.13 اعلام کرد و گفت: اگرچه میانگین تجویز اقلام دارویی در استان از شاخص کشوری آن پایین تر است، اما هنوز تا شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد.

بدن ضعیف، حاصل مصرف بی رویه دارو

وی اظهار داشت: مصرف خودسرانه دارو به خصوص داروهای ضدمیکروبی بدن را در مقابل عوامل بیماری زای نوپدید و بازپدید ضعیف کرده و منجر به کاهش اثر بخشی و تسریع پیشرفت بیماری می شود.

دلاور گفت: یکی دیگر از عوارض خود درمانی بروز تداخل دارویی است که منجر به مسمومیت می شود و باید دامنه آسیب این رفتار بیشتر شناسانده شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان اظهار کرد: هر ماده شیمیایی موجود در اقلام دارویی اگر درست و به اندازه مصرف نشود پایه ای برای بروز مشکلات جدی در سلامت می شود و این مهم باید برای تمامی لایه های اجتماعی به زبان قابل فهمی مطرح شود.

ارتقاء سطح دانش مردم از معایب مصرف خودسرانه

ارتقای سطح دانش عمومی مردم از نحوه صحیح مصرف دارو،تنها از عهده دانشگاه علوم پزشکی بر نمی آید و عزم و همت همگانی را می طلبد.

دوره های آموزشی عمومی برای رابطین بهداشت و زنان خانه دار و دوره های آموزشی تخصصی برای دانشجویان پزشکی در خصوص ممانعت از مصرف خودسرانه دارو و عوارض استفاده بی رویه داروها برگزار شده که این مهم نباید به یک قشر و طیف محدود شود.

دکتر دلاور با بیان اینکه فرهنگ درست مصرف دارو باید تبلیغ و فرهنگ سازی شود، گفت: فرهنگ صحیح مصرف دارو باید از سنین کودکی و نونهالی نهادینه شود و به همین منظور طرح کتابخانه دارو با هدف ترویج استفاده درست اقلام دارویی در سطح 40 درصد از مدارس استان اجرایی شده است که البته کافی نیست و باید این گونه اقدامات ادامه یابد.