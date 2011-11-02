  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۰۷

در لیگ برتر والیبال/

شکست تیم والیبال هاوش گنبد برابر پیشگامان کویر یزد

شکست تیم والیبال هاوش گنبد برابر پیشگامان کویر یزد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: تیم والیبال هاوش گنبد کاووس در هفته پنجم لیگ برتر مردان باشگاههای کشور برابر تیم پیشگامان کویر یزد شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات عصر چهارشنبه در قالب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور در سالن المپیک گنبد کاووس برگزار شد.

تیم هاوش در این مسابقات دو گیم اول را با نتایج 21- 25 و 20- 25 به نفع خود به پایان برد و در ست های دیگر نتیجه را به حریف واگذار کرد.

همچنین تیم پیشگامان کویر یزد نیز در ستهای سه، چهار و پنج به ترتیب با نتایج 23-25، 22- 25 و 16-18 برابر تیم میزبان به پیروزی رسید.

اسماعیل صباغ ناظر این رقابت، حسین پورکاسیان داور اول و مهرداد شوشتری داور دوم این رقابت بوده اند.

تیم والیبال هاوش گنبد کاووس تا پایان هفته چهارم رقابتهای والیبال لیگ برتر با چهار امتیاز و یک بازی کمتر در رده یازدهم جدول قرار داشت.

کد مطلب 1451057

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها