شکست تیم والیبال هاوش گنبد برابر پیشگامان کویر یزد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات عصر چهارشنبه در قالب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور در سالن المپیک گنبد کاووس برگزار شد.

تیم هاوش در این مسابقات دو گیم اول را با نتایج 21- 25 و 20- 25 به نفع خود به پایان برد و در ست های دیگر نتیجه را به حریف واگذار کرد.

همچنین تیم پیشگامان کویر یزد نیز در ستهای سه، چهار و پنج به ترتیب با نتایج 23-25، 22- 25 و 16-18 برابر تیم میزبان به پیروزی رسید.

اسماعیل صباغ ناظر این رقابت، حسین پورکاسیان داور اول و مهرداد شوشتری داور دوم این رقابت بوده اند.

تیم والیبال هاوش گنبد کاووس تا پایان هفته چهارم رقابتهای والیبال لیگ برتر با چهار امتیاز و یک بازی کمتر در رده یازدهم جدول قرار داشت.