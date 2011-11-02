تیم والیبال هاوش به بازیکنانش باخت

بای محمد دوجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو ست اول این بازی به نفع تیم ما به پایان رسید و بازی در این دو ست خوب بود.

وی اظهار داشت: نتیجه این دو ست موجب شد تا بازیکنانمان مغرور شوند و در ستهای بعدی نتیجه را واگذار کردیم.

وی عنوان کرد: متاسفانه در ست های بعدی نتوانسیتم امتیازات را جبران کنیم و موجب شد تا نتیجه این بازی خانگی را واگذار کنیم.

سرمربی تیم والیبال هاوش گنید بیان داشت: در این بازی به بازیکنان خودمان بازی را واگذار کردیم.

وی وضعیت داوری بازی را مطلوب و رضایتبخش دانست.

این بازی در سالن المپیک گنبد کاووس برگزار شد.