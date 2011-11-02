مانع تراشی آمریکا در برابر حل بحران/ کمیته گفتگو به دستور اسد تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا در ادامه دخالتهای آشکار خود در امور سوریه و در تلاش برای به شکست کشاندن تلاشهای جدی برای پایان یافتن ناآرامی ها در این کشور ادعا کرد بشار اسد باید کناره گیری کند.



این دخالت آشکار که ساعتی پس از اعلام موافقت سوریه با طرح اتحادیه عرب برای حل بحران این کشور صورت گرفت، بار دیگر نشان داد که آمریکا هرگز دوست ندارد خشونتها و ناآرامی ها در سوریه که نتیجه اقدامات تحریک آمیز کاخ سفید و دیگر کشورهای مخالف مقاومت است، پایان یابد و آرامش و ثبات به این کشور برگردد.



مقامات سوریه نیز تاکید کرده اند هرگاه اقدامات اصلاح طلبانه می خواهد به نتیجه مثبت منجر شود، فشارها و اقدامات خصمانه غربی ها به ویژه آمریکایی ها تشدید می شود.



این در حالی است که مردم سوریه با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف بر مخالفت قاطع خود با دخالتهای آمریکا و دیگر کشورهای عربی و غربی در امور داخلی کشورشان و حمایت از برنامه اصلاحات بشار اسد تاکید کرده اند.

خبر دیگر اینکه تلویزیون سوریه گزارش داد بشار اسد طی ساعات آینده، دستور تشکیل کمیته گفتگو را صادر خواهد کرد.