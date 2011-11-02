غرفه اداره ارشاد قزوین در جشنواره مطبوعات برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برترین غرفه‌های هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در مراسم اختتامیه این نمایشگاه با حضور معاون توسعه نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند.

در این مراسم همچنین محمد جعفر محمد زاده رئیس نمایشگاه هجدهم گزارشی از این رویداد رسانه ای و استقبال چشم گیر از آن ارائه کرد و این اقبال را ناشی از همدلی و وفاق میان تمامی رسانه های شرکت کننده ارزیابی کرد.

در آیین اختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها پس از قرائت میثاق ‌نامه خبرنگاران توسط پدرام پاک آیین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، برترین غرفه‌های نمایشگاه هجدهم معرفی شدند که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین توانست در بخش ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها رتبه نخست را از آن خود کند.

همچنین استانهای کردستان و لرستان در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

بنابراین گزارش در بخش نشریات معلولان و روشندلان نیز نشریه پیک توانا از قزوین توانست رتبه دوم را تصاحب کند.