تصميم ايران درباره غني سازي اورانيوم به موضع اتحاديه اروپا بستگي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري شين هوا، شافعي اعلام كرد كه برنامه غني سازي نمي تواند براي مدتي نامحدود به حالت تعليق در آيد و اين مساله بيش از چند ماه طول نخواهد كشيد.

شافعي در گفتگوي خود با اينترفكس گفت: در راستاي هماهنگي با توافقات صورت گرفته با كشورهاي اروپائي تعليق تا زماني ادامه خواهد داشت كه اروپا گامي را در راستاي عمل به تعهدات خود بردارد.

سفير ايران اعلام كرد:اگر اروپا به تعهدات خود عمل نكند و آنها را نقض كند ايران نيز به توافق خود پايبند نخواهد بود.

همچنين وي در ادامه اعلام كرد كه ايران برنامه هاي غني سازي خود را متوقف نكرده است و ايران آن را در راستاي توافق با سه كشور اروپائي آلمان، فرانسه و انگليس به حالت تعليق در آورده است كه اين حركت گامي در راستاي اعتماد سازي در صحنه بين الملل است تا بدين طريق نشان دهد كه برنامه هاي و فعاليتهاي هسته اي اش كاملاً در جهت صلح آميز مي باشد.

شافعي گفت:همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي موفقيت آميز بوده و ايران در صدد است به تماسهاي جامع خود با آژانس ادامه دهد و به همين سبب است كه بازرسان آن نهاد مشكلي جدي در راستاي بازرسي از تاسيسات هسته اي ايران ندارند و تمام گامهاي اتخاذ شده از سوي ايران در رابطه با برنامه هاي هسته اي تحت كنترل آژانس بوده است.