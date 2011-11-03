دستگاه های اجرایی چناران جذب اعتبارات تملک دارایی را پیگری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی چناران بر استفاده از ظرفیت های برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه به منظور پیشبرد اهداف توسعه ای شهرستان تاکید کرد.

وی اختصاص اعتبارات حاصل از فروش املاک مازاد بر نیاز دستگاه ها به پروژه های عمرانی را از جمله این ظرفیت ها برشمرد.

رئیس شورای برنامه ریزی چناران افزود: با توجه به تنوع منابع اعتباری موجود مانند اعتبارات نفت، حوادث فرهنگی، ماده 181 و مازاد بر درآمد در صورت پیگیری مسئولان شهرستان می توان نیازهای شهرستان را در فهرست اولویت های استان قرار داد.

فرماندار چناران در بخش دیگری از سخنان خود بر تقسیم کار، هماهنگی و برنامه ریزی مسئولان به منظور کسب آمادگی برای سفر دور چهارم هیئت دولت به استان تاکید کرد.

در ادامه این جلسه مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آبفای استان و روسای ادارات برق و جهاد کشاورزی شهرستان به ارائه گزارش با موضوع پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه های در حال اجرای سال جاری پرداختند.