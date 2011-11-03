جهاد فکری و علمی بهترین راه مبارزه با دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی چهارشنبه شب در دیدار با جمعی از دانش آموزان تشکل های مختلف دانش آموزی و مدیران و معلمان آموزش و پرورش اظهار کرد: دانش آموزان و معلمان باید راه تعالی و پیشرفت علمی را دنبال کنند و فرصت ها را از دست نداده و برای رسیدن به مدارج بالای دینی کوشش کنند.

وی افزود: ایرانی مسلمان می تواند با کسب جایگاه برتر نام خود را به درخشش در آورد و راه را برای آینده ای روشن هموار کند.

وی تاکید کرد: ملت ایران و جوانان ایران بزرگ هستند و می توانند با توانمندی و استعداد خود قله های بزرگ جهان را در تصرف خود بیاورند.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان با بیان اینکه رهبر در نظام اسلامی دارای نقش خطیری است، تصریح کرد: جدایی از داشتن علم و آگاهی، تسلط برمسائل سیاسی و فکری و احاطه نسبت به مسائل سیاسی جهان و شناخت دشمنان اسلام از جمله خصوصیات بارز رهبر جامعه اسلامی ما است.

وی تاکید کرد: رهبر شخصی آگاه و فقیه است، وهمواره باید با توجه به منافع ملی و جامعه اسلامی تصمیم های لازم و درست را بگیرد.

آیت الله طبسی بیان کرد: برای رهبر ما در نظام اسلامی جان و مال اهمیتی ندارد و به همین دلیل جان خویش را در برابر حملات فکری و فرهنگی و سیاسی قدرت های ستم گر قرارداده است.

وی با بیان اینکه اقدام دانشجویان در تسخیرلانه جاسوسی کار بزرگی بود، گفت: دانشجویان با تسخیر لانه جاسوسی چنین اقدام بزرگی را انجام دادند، لذا ما در جامعه به تشکل های متعدد با پیوند به اسلام و نظام نیازمند هستیم.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: استقلال و امنیت کشور و همچنین صادر شدن فرهنگ ما به ملت های دیگر، به خاطر نقش و جایگاه عظیم رهبری در جامعه است.

در ادامه این دیدار مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: دانش آموزان پرچمداران حفظ آرمان های راه امام و شهدا هستند و در مدارس از آرمانهای و اهداف شهدا دفاع و آن‌ها را پیگیری می کنند.

محمد فخریان تصریح کرد: در بین دانش آموزان استان خراسان رضوی بیش از صد نفر مدال آور علمی در سطوح ملی و بین المللی وجو دارد که از این تعداد 31 نفر رتبه اول قرآن، 35 نفر در رشته های مختلف ورزشی،22 نفر دارای مدال طلای علمی را به خود اختصاص داده اند.