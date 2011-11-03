کاله مازندران پنجمین پیروزی متوالی خود را جشن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله مازندران در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل، میزبان تیم مناطق نفت خیز جنوب بود و در پایان میهمان جنوبی خود را با نتیجه سه بر یک با شکست بدرقه کرد.

تیم کاله مازندران در این دیدارخانگی در ست های اول، دوم و چهارم و با امتیازهای 25 بر23، 25 بر20 و16بر25 برابر تیم مناطق نفت خیز صاحب امتیاز شد و تنها ست سوم این مسابقه را با نتیجه 25 بر23 به تیم جنوبی خود باخت.

کاله مازندران در این دیدار خانگی در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل با حمایت بیش از دو هزار و500 تماشاچی پرشور این شهر، پنجمین پیروزی متوالی خود در این مسابقات را جشن گرفت.

احمد دامغانی نژاد، به عنوان سر داور وعلی عشقی قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

تیم کاله در چهار دیدار گذشته خود برابر تیمهای شهرداری تبریز، هاوش گنبد، پیکان تهران و میزان خراسان رضوی صاحب برتری شده بود.

شاگردان بهروزعطایی، سرمربی موفق کاله مازندران در هفته ششم این مسابقات، روز یکشنبه هفته آینده در دیداری خارج از خانه دریزد، میهمان تیم پیشگامان کویر این شهر است.

تا پایان هفته پنجم این مسابقات و در جدول رده بندی این مسابقات، تیم های سایپای البرز، گیتی پسند اصفهان، پیکان تهران و کاله مازندران برحسب تفاضل امتیاز در رده های اول تا سوم این مسابقات قرار دارند.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور حضور دارد.