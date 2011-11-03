قائم شهر صدرنشین جدید لیگ دسته یک فوتبال مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر،هفته بیست‌ و دوم از این مسابقات، شامگاه چهارشنبه با برگزاری چهار بازی پیگیری شد و طی آن تیم ها نتوانستند، تغییری در صدر جدول رده بندی این مسابقات ایجاد کنند.

در چهار بازی که دو بازی برنده و دو دیدار دیگر با تساوی به پایان یافت، تیم چالاک آمل موفق شد، در خانه دست به کار بزرگی بزند و میهمان خود تیم بسیج لمراسک گلوگاه تیم سوم جدول را با نتیجه قاطع سه بر صفر با شکست بدرقه کند.

تیم شهدای لاویچ نور، در خانه با نتیجه یک بر صفر از سد، استقلال طبقده ساری گذشت.

در دیگر دیدارهای هفته بیست و دوم این مسابقات، تیم های دریای زاغمرز بهشهر با میزبان خود بیسکویت فرخنده چمستان یک بر یک و ناب استیل سلمانشهر، تیم دوم جدول در برابر میهمان پدیده شمال ساری بدون گل مساوی پایان یافت.

بازی دو تیم شورای اسلامی عربخیل با شهدای الله مرز و شهرآورد دو تیم طپش قائم شهر و آزمایش قائم شهر، به علت نامساعد بودن زمین مسابقه برگزار نشد و به زمان دیگری موکول شد.

تیم گرجی جوان بهشهر، بر اساس برنامه سازمان لیگ هیئت فوتبال استان، در این هفته استراحت داشت.

تا پایان هفته بیست و دوم و در جدول رده‌بندی این مسابقات، تیم طپش قائم شهر، با یک بازی کمتر با 42 امتیاز صدرنشین بوده و ناب استیل سلمانشهر، با 37 امتیاز و بسیج لمراسک گلوگاه با 36 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند.