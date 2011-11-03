همه امور مربوط به تسهیلات مشاغل خانگی به شهرستان ها واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ یونس فاتح شامگاه چهارشنبه در همایش مشاغل خانگی گفت: در جهت پرهیز از بروکراسی اداری و کاغذبازی های بی مورد و صرفه جویی در وقت متقاضیان و تسهیل در ارائه خدمات اداری و آموزشی کلیه امور مربوط به این مشاغل با هماهنگی ادارات ذیربط به شهرستان ها واگذار می شود.

وی تحقق این امر را موجب رضایتمندی مراجعان این مشاغل برشمرد و اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح شاهد تحقق اهداف دولت خدمتگذار در راستای اجرای تعهد اشتغال در استان باشیم.

دبیرکار گروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی گفت: با تمهیدات و هماهنگی هایی که از سوی مسئولان عالی استان صورت گرفته اعضای کارگروه ورود جدی به این امر داشته و تلاش مضاعف خود را برای عملیاتی کردن آن بکار بسته اند.

وی گفت: ظرفیتهای اشتغالزایی هر منطقه در بحث مشاغل خانگی متناسب با ظرفیتهای منطقه ارزیابی و برنامه ریزی می شود.

فاتح افزود: در راستای طرح های اشتغالزایی براساس سهمیه اعلام شده برای شهرستان اهر با فراهم کردن زمینه اشتغال برای سه هزار و 174 نفر فرصت بیش از 70 درصد سهمیه اعلامی در شهرستان اهر تحقق یافته است.

یونس فاتح همچنین گفت: در جهت حمایت از کارآفرینان که از محل بنگاه های زود بازده زمینه ساز اشتغال در شهرستان اهر بوده اند قریب به هشت میلیارد ریال یارانه به این بنگاهها پرداخت شده است.