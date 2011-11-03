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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

هفته پنجم لیگ برتر

تیم والیبال گیتی‌پسند مقابل باریج اسانس به پیروزی رسد

تیم والیبال گیتی‌پسند مقابل باریج اسانس به پیروزی رسد

اصفهان - خبرگزاری مهر: دیدار تیم‌های والیبال باریج اسانس کاشان و گیتی پسند اصفهان در چارچوب مسابقات هفته پنجم لیگ برتر والیبال با برتری گیتی پسند به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های والیبال باریج اسانس کاشان و گیتی‌پسند اصفهان در چارچوب رقابت های هفته پنجم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور از ساعت ۱۷ چهارشنبه شب در سالن تختی کاشان آغاز شد.

این دیدار در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به سود گیتی پسند به پایان رسید اما در ست دوم تیم باریج اسانس با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ توانست مقابل گیتی‌پسند به برتری برسد تا در ست سوم دیدار گیتی‌پسند باز هم با نتیجه 25 بر 14 به پیروزی برسد.

بازیکنان باریج اسانس در ست چهارم با نتیجه 25 بر 22 به پیروزی رسیدند و ست پنجم با نتیجه 15 بر 11 به سود گیتی پسند به پایان رسید تا گیتی‌پسند پیروز این دیدار حساس باشد.

کد مطلب 1451114

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