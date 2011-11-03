به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های والیبال باریج اسانس کاشان و گیتی‌پسند اصفهان در چارچوب رقابت های هفته پنجم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور از ساعت ۱۷ چهارشنبه شب در سالن تختی کاشان آغاز شد.

این دیدار در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به سود گیتی پسند به پایان رسید اما در ست دوم تیم باریج اسانس با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ توانست مقابل گیتی‌پسند به برتری برسد تا در ست سوم دیدار گیتی‌پسند باز هم با نتیجه 25 بر 14 به پیروزی برسد.

بازیکنان باریج اسانس در ست چهارم با نتیجه 25 بر 22 به پیروزی رسیدند و ست پنجم با نتیجه 15 بر 11 به سود گیتی پسند به پایان رسید تا گیتی‌پسند پیروز این دیدار حساس باشد.