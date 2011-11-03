خودسازی و تقوا مهمترین شاخصه هنرمند متعهد و خادم دربار اباعبدالله است

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز زیرککار اظهار داشت: تقوا و پرهیزکاری انسان را در آئین سلوک و سیر الی الله ثابت قدم کرده و موجب قرب الهی می شود.
وی افزود: خادم دربار اباعبدالله الحسین (ع) باید خود را بنده و مطیع فرامین الهی قرار دهد و پیشانی خود را در اطاعت و بندگی اوامر الهی بر خاک بساید تا به کمال سعادت بشر نائل آمده و نام خود را در جریده عاشقان ائمه اطهار (ع) ثبت کند.
وی تقوا و تقویت اراده و ایمان را از شاخصه های عاشقان خاندان پاک نبوت عنوان کرد و گفت: رعایت تقوا و تزکیه روح در هر برهه ای از زمان کلید نجات بشر است.
این مداح پیشکسوت افزود: امام حسین (ع) منادی عدل و آزادمردی و جامع همه کمالات است و تردیدی نیست که وقتی هنرمندی به این وجود مقدس عشق می ورزد احساساتش به اوج رسیده و آثاری خلق می کند که در جامعه و افراد تاثیرگذار است.
زیرک کار تاکید کرد: بدون شک افکار و اعمال هنرمندان، شعرا و مداحان در میزان تاثیرگذاری آثاری که خلق می کنند موثر است و تنها اثری فاخر و ماندگار خواهد شد که از جان و روحی طیب و عشقی پاک به ائمه اطهار (ع) نشات گرفته باشد.
وی با اشاره به اینکه آثار خلق شده در رابطه با امام حسین (ع) باید معرف شخصیت متعالی و هدف عظیم وی باشد، افزود: این آثار باید به گونه ای باشد که با آرمان ها و ارزش های حضرت سیدالشهداء و معیارها و موازین اسلامی سازگار باشد.
زیرک کار تاکید کرد: عشق و محبتی ارزشمند است که مبتنی بر عقل و خرد باشد و در این میان علاقه و محبت به امام حسین (ع) باید با پیروی از این اصل در دل مشتاقان حضرتش رسوخ پیدا کرده و ریشه بدواند و در آثار و اعمال آنان متبلور شود.
گفتنی است "فیروز زیرککار" متولد 1315 و از مداحان پیشکسوت آذربایجان شرقی است.
وی از سن بیست سالگی مداحی را آغاز کرده و چهار بار در سطح کشوری و استانی به عنوان خادم دربار اباعبدالله (ع) و پیرغلام این آستان مقدس شناخته شده و مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفته است.
براساس این گزارش آئین اختتامیه و معرفی نفرات برتر نخستین جشنواره فرهنگی هنری امام حسین (ع) 21 آبان ماه جاری در تبریز برگزار شده و طی آن از چند تن از پیشکسوتان و پیرغلامان بارگاه اباعبدالله الحسین (ع) تجلیل خواهد شد.
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