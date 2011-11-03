به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان هیئت فوتبال اصفهان اعلام کردند که طبق توافق مدیران دو باشگاه فولاد ماهان و گیتیپسند، جایگاه هواداران ورزشگاه پیروزی در شهرآورد اصفهان، ۶۰ درصد به تیم گیتیپسند به عنوان میزبان و ۴۰ درصد به تیم فولاد ماهان به عنوان میهمان اختصاص مییابد.
روز سهشنبه مسئولان گیتیپسند اعلام کرده بودند که خواهان اختصاص ۹۰ درصد از صندلیهای ورزشگاه به هواداران گیتیپسند هستند.
با توجه به اینکه دیدار تیمهای ماهان و گیتیپسند از شبکه سوم سیما پخش زنده میشود، زمان این دیدار از ساعت ۱۶ به ساعت ۱۸:۳۰ تغییر پیدا کرد بنابراین بلیط فروشی این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ در محل ورزشگاه پیروزی شروع میشود و همزمان دربهای ورزشگاه پیروزی اصفهان باز میشود.
قیمت هر قطعه بلیط این دیدار از سوی هیئت فوتبال اصفهان یک هزار تومان اعلام شده است.
ورزشگاه پیروزی اصفهان نزدیک به ۳۴۰۰ نفر ظرفیت دارد.
روابط عمومی هیئت فوتبال اصفهان همچنین اعلام کرد خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران میتوانند با کارت جدید سازمان لیگ در محل ورزشگاه پیروزی حضور پیدا کرده و نسبت به تهیه گزارش از شهرآورد اصفهان اقدام کنند.
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