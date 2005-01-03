خرازي رسما اعلام كرده است در نشست امان شركت نمي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازپايگاه اطلاع رساني ايلاف، منابع ديپلماتيك اعلام كردند: كمال خرازي وزير امورخارجه ايران همتاي اردني خود "هاني الملقي" را از شركت نكردن خود در نشست امان مطلع كرده است.



نشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق روز پنجشنبه آينده، ششم ماه جاري ميلادي به ميزباني امان برگزارمي شود.

اين منابع اضافه كردند: خرازي در تماس تلفني، همتاي خود را از اين موضوع مطلع ساخته است.



اين درحالي است كه الملقي بار ديگر اتهامات كشورش عليه ايران درباره دخالت در امور داخلي عراق را تكرار كرده است.

تاكنون هيچ مقام رسمي اردني تحريم نشست امان از سوي ايران را تاييد نكرده است.



درهمين حال وزير امور خارجه اردن اعلام كرد در ديدار با "محمد ايراني" سفير ايران در امان دعوتنامه رسمي از خرازي را تسليم وي كرده است؛ براي دومين بار با همتاي ايراني خود تلفني ارتباط برقرار نكرده چرا كه سه مرتبه تماس گرفته ولي خرازي را نيافته است.



وزير امورخارجه اردن درباره تاخير در زمان برگزاري نشست امان به زماني پس از برگزاري انتخابات 30 ژانويه عراق نيز اعلام كرد: درگفتگو با همتايان خود در كشورهاي شركت كننده در نشست امان بر برگزاري اين نشست در موعد زماني از پيش تعيين شده آن تاكيد شده است.



پيش بيني مي شود" فاروق الشرع" وزير امورخارجه سوريه نيز درنشست امان شركت نكند.

برخي از ناظران سياسي اين اقدام را در راستاي هماهنگي ميان دو كشور ايران و سوريه براي مقابله با اتهامات مقامات ارشد اردني و در راس آنها عبدالله دوم پادشاه اين كشور مي دانند كه تهران و دمشق را به تلاش به دخالت در امور داخلي عراق متهم ساخته اند.



يك منبع مطلع سوريه نيز ضمن تاييد شركت نكردن الشرع درنشست امان، اعلام كرد: "وليد المعلم" دبير كل وزارت خارجه سوريه نمايندگي كشورش را در اين نشست برعهده خواهد گرفت.