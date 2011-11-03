اولین همایش منطقه ای شعر نو کردی در مریوان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه و با حضور بیش از 200 نفر از شاعران، نویسندگان و منتقدان حوزه ادبیات کردی اولین همایش منطقه ای نقد و بررسی شعر نو کردی به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر مریوان و در مجتمع فرهنگی و هنری این شهر آغاز به کار کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان در مراسم افتتاحیه این همایش دو روزه بیان کرد: در این همایش مقالاتی با موضوع آسیب شناسی شعر نو کردی، استاندارد کردن شعر نو کردی، چالش یا فرصت نقش و مخاطب و جایگاه نقد بر متون شعر نو کردی، هویت رفتاری در شعر نو کردی، تجربه مدرینته در شعر نو کردی، پوچ گرایی و بحران معنا در شعر نو کردی، هستی شناسی در شعر نو کردی، انعکاس و تأثیرات جامعه و فرهنگ در شعر نو کردی، چالش تعهد و خود آیینی در شعر نو کردی مورد بحث و بررسی شرکت کنندگان قرار گرفته و مورد ارزیابی اعضای هیئت داوران قرار می گیرد.

ابراهیم محمد حسینی یادآور شد: این همایش دو روزه در راستای توجه به جایگاه شعر نو کردی برگزار می شود و "کامبیز کریمی"، "رئوف محمد پور" و "مراد اعظمی" به عنوان اعضای هیئت داوران مقالات رسیده به این جشنواره را مورد ارزیابی قرار داده و در پایان از نفرات برتر تجلیل به عمل می آید.

بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه پنج مقاله با موضوعات آسیب شناسی شعر نو کردی و نقد و بررسی آن از سوی شرکت کنندگان قرائت شد و برای روز دوم آن دوازده مقاله در زمینه های یاد شده قرائت می شود.

اجرای برنامه موسیقی و شب شعر نیز از برنامه های حاشیه ای این همایش است و همزمان با برگزاری این همایش چهار نشست علمی توسط شخصیت های صاحب نام ادبی و کارشناسان این عرصه برگزار می شود.

در اولین همایش منطقه ای نقد و بررسی شعر نو کردی شرکت کنندگانی از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و کردستان حضور دارند و در مدت دو روز برگزاری آن آثار خود را ارائه و در معرض قضاوت اعضای هیئت داوران قرار می دهند.